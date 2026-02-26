Рейтинг@Mail.ru
В России создали "плавучий" бетон для нефтяных платформ - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/nauka-2076459409.html
В России создали "плавучий" бетон для нефтяных платформ
В России создали "плавучий" бетон для нефтяных платформ - РИА Новости, 26.02.2026
В России создали "плавучий" бетон для нефтяных платформ
Прочный материал на основе керамзита и бетона создали ученые ДГТУ. В сравнении с аналогами, новый композит на 30 процентов прочнее и на 26 процентов меньше... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T09:00:00+03:00
2026-02-26T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
российский научный фонд
россия
донской государственный технический университет
ростов-на-дону
российские инновации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076467320_0:210:3092:1949_1920x0_80_0_0_3000bbb09ca25ed827f1721260f0badd.jpg
https://ria.ru/20251211/nauka-2061175804.html
https://ria.ru/20251111/nauka-2053379572.html
россия
ростов-на-дону
север
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076467320_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_84cf1009bddcf17ca78771d997bab886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, российский научный фонд, россия, донской государственный технический университет, ростов-на-дону, российские инновации, технологическое лидерство, бетон, вода, север, арктика
Наука, Наука, Университетская наука, Российский научный фонд, Россия, Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Российские инновации, Технологическое лидерство, Бетон, Вода, Север, Арктика
В России создали "плавучий" бетон для нефтяных платформ

Ученые ДГТУ создали прочный бетон для плавучих сооружений

© Getty Images / Sergei DubrovskiiНефтяная платформа
Нефтяная платформа - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Getty Images / Sergei Dubrovskii
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прочный материал на основе керамзита и бетона создали ученые ДГТУ. В сравнении с аналогами, новый композит на 30 процентов прочнее и на 26 процентов меньше поглощает воду, поэтому может применяться для изготовления плавучих платформ для нефтедобычи и исследовательских экспедиций в гидротехническом строительстве. Результаты представлены в Journal of Composites Science.
Плавучие платформы должны выдерживать нагрузку и при этом не тонуть от веса или поглощения материалом воды, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). В настоящее время для изготовления таких платформ используются стойкие к коррозии металлы, легкие пластики или композитные материалы.
Измельчение шин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Ученые нашли способ утилизации отработанных шин в производстве бетона
11 декабря 2025, 07:00
Время эксплуатации плавучих платформ напрямую зависит от стойкости материалов к постоянному воздействию воды, изменениям температуры окружающей среды и высокой нагрузке. Однако применение обычного бетона для таких объектов нецелесообразно из-за его высокой плотности и, как следствие, невозможности держаться на поверхности воды, отметили в ДГТУ.
Ученые университета разработали новый композитный материал на основе бетона и керамзита, который на 38 процентов более прочный на изгиб и на 25 процентов прочнее на сжатие, чем аналоги. При этом материал поглощает до 25 процентов меньше воды, чем аналоги, добавил заведующий кафедрой "Строительство уникальных зданий и сооружений" ДГТУ Сергей Стельмах.
Стеклянные отходы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Ученые предложили добавлять стеклянные отходы в бетон
11 ноября 2025, 09:00
"Технологические приемы в виде предварительной обработки керамзита цементной пастой и армирования базальтовой фиброй послужат основой для разработки высокопрочных керамзитобетонов, предназначенных для строительства плавучих платформ в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны. Дополнительная обработка материала позволяет снизить водопоглощение материала из-за высокой пористости керамзита", — уточнил ученый.
Для дальнейшей адаптации керамзитобетона для арктических условий специалисты ДГТУ планируют исследовать его морозостойкость и способность противостоять агрессивным воздействиям соленой воды.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийский научный фондРоссияДонской государственный технический университетРостов-на-ДонуРоссийские инновацииТехнологическое лидерствоБетонВодаСеверАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала