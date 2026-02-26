В России создали "плавучий" бетон для нефтяных платформ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прочный материал на основе керамзита и бетона создали ученые Прочный материал на основе керамзита и бетона создали ученые ДГТУ . В сравнении с аналогами, новый композит на 30 процентов прочнее и на 26 процентов меньше поглощает воду, поэтому может применяться для изготовления плавучих платформ для нефтедобычи и исследовательских экспедиций в гидротехническом строительстве. Результаты представлены в Journal of Composites Science.

Плавучие платформы должны выдерживать нагрузку и при этом не тонуть от веса или поглощения материалом воды, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). В настоящее время для изготовления таких платформ используются стойкие к коррозии металлы, легкие пластики или композитные материалы.

Время эксплуатации плавучих платформ напрямую зависит от стойкости материалов к постоянному воздействию воды, изменениям температуры окружающей среды и высокой нагрузке. Однако применение обычного бетона для таких объектов нецелесообразно из-за его высокой плотности и, как следствие, невозможности держаться на поверхности воды, отметили в ДГТУ.

Ученые университета разработали новый композитный материал на основе бетона и керамзита, который на 38 процентов более прочный на изгиб и на 25 процентов прочнее на сжатие, чем аналоги. При этом материал поглощает до 25 процентов меньше воды, чем аналоги, добавил заведующий кафедрой "Строительство уникальных зданий и сооружений" ДГТУ Сергей Стельмах.

"Технологические приемы в виде предварительной обработки керамзита цементной пастой и армирования базальтовой фиброй послужат основой для разработки высокопрочных керамзитобетонов, предназначенных для строительства плавучих платформ в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны. Дополнительная обработка материала позволяет снизить водопоглощение материала из-за высокой пористости керамзита", — уточнил ученый.

Для дальнейшей адаптации керамзитобетона для арктических условий специалисты ДГТУ планируют исследовать его морозостойкость и способность противостоять агрессивным воздействиям соленой воды.