Убитый в Мексике наркобарон Эль Менчо жил инкогнито, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
13:44 26.02.2026
Убитый в Мексике наркобарон Эль Менчо жил инкогнито, пишут СМИ
Уничтоженный мексиканскими военными предполагаемый лидер картеля "Новое поколение Халиско" Рубен Немесио Осегер Сервантес, известный как Эль Менчо, находился... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
мексика
фбр
gps
беспорядки в мексике
мексика
в мире, мексика, фбр, gps, беспорядки в мексике
В мире, Мексика, ФБР, GPS, Беспорядки в Мексике
Убитый в Мексике наркобарон Эль Менчо жил инкогнито, пишут СМИ

LAT: убитого в Мексике наркобарон Эль Менчо охраняли 400 боевиков и бронемашин

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уничтоженный мексиканскими военными предполагаемый лидер картеля "Новое поколение Халиско" Рубен Немесио Осегер Сервантес, известный как Эль Менчо, находился под охраной около 400 боевиков и выстроил систему безопасности по образу сил специального назначения, пишет газета Los Angeles Times.
"Эль Менчо, влиятельный наркобарон, которого мексиканские военные уничтожили в ходе дерзкой операции, создал то, что эксперты называют одной из самых современных систем обеспечения безопасности для охраны главы картеля. Его система включала мощные виды вооружений, около 400 боевиков, дроны для сброса бомб и в некоторых случаях мины", - говорится в статье.
Военнослужащие Национальной гвардии контролируют дорогу на границе со штатом Пуэбла - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Мексике раскрыли подробности операции захвата лидера картеля Халиско
23 февраля, 19:52
Отмечается, что наркобарон редко разрешал даже использование мобильного телефона в его присутствии, так как боялся, что сигнал GPS выдаст его местонахождение.
По словам источника газеты, в день ликвидации он, "видимо, находился вне своего обычного пузыря безопасности", хотя с ним и были охранники, которые вступили в перестрелку с военными.
"Он жил настолько инкогнито, что за пределами его круга мало кто знал, как он выглядит", - рассказал изданию бывший агент ФБР Артуро Фонтес, который много лет занимался отслеживанием крупных мексиканских наркодельцов, включая Эль Менчо.
Отмечается, что "хорошо обученные силы" сопровождали наркобарона, куда бы он ни поехал. У него был парк "усиленных танкоподобных автомобилей, оснащенных шестиствольными пулеметами Гатлинга, которые в состоянии разнести небольшую машину, и ручными ракетными комплексами, которые могли сбивать вертолеты", говорится в материале.
Добавляется, что Эль Менчо использовал системы подавления БПЛА, а также нанял группу хакеров, поручив им взломать ресурсы минобороны Мексики и отслеживать информацию. Основное место пребывания лидера картеля охраняли сотни боевиков, которые контролировали каждую дорогу в той местности, выстроив схему колец защиты.
"Пути были заминированы на мили вокруг… Личный состав в каждом кольце знал расположение мин только в своей сфере ответственности", - пишет газета со ссылкой на посвященные в дела Эль Менчо источники.
Отмечается при этом, что мобильность наркобарона была ограничена состоянием его здоровья: Эль Менчо страдал заболеванием почек и нуждался в ежедневном диализе.
По данным собеседника издания, накануне военной операции в доме, где находился Эль Менчо, состоялась вечеринка, поэтому малочисленная охрана была не готова дать отпор. К тому же этот дом не был основной базой наркобарона. Спецназ уничтожил восемь боевиков. Самого Эль Менчо с тяжелым ранением обнаружили неподалеку в лесу в сопровождении двух охранников. Он умер на борту вертолета во время транспортировки в больницу, говорится в статье.
Минобороны Мексики сообщило о проведении операции по захвату Эль Менчо 22 февраля. После этого в десятках городов и муниципалитетов начались поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков. Из-за беспорядков были перенесены несколько матчей мужских и женских чемпионатов страны по футболу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Вторая мексиканская война: Украина ударила в подбрюшье США
25 февраля, 08:00
 
В миреМексикаФБРGPSБеспорядки в Мексике
 
 
