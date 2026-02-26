https://ria.ru/20260226/naemniki-2076795038.html
Большинство наемников не возвращаются из Сумской области, заявил Алаудинов
сумская область
КУРСК, 26 фев - РИА Новости. Большая часть иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, не возвращаются живыми с позиций в Сумской области, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее командир одной из групп "Ахмата" с позывным "Аид" сообщил РИА Новости, что бойцы спецназа уничтожили беспилотниками "Молния" пункт дислокации латиноамериканских наемников, воюющих на стороне ВСУ
в Сумской области
"Они (командование ВСУ - ред.) иностранцев используют точно так же, как и свой личный состав. То есть единственное что - они у них быстро заканчиваются, эти иностранцы, за счет этого у них просто даже отводить некого из этой категории", - рассказал Алаудинов
Командир "Ахмата" уточнил, что наемников, точно так же, как и других солдат ВСУ, просто "бросают на мясо".
"Как вначале были иностранцы, которые думали, что они едут на "сафари" пострелять русских солдат, сейчас их особо мы не замечаем. Нет таких больших групп, которые приезжают для того, чтобы повоевать с русскими, поубивать их, как они думали, и уехать с трофеями", - добавил собеседник агентства.
Алаудинов уточнил, что если в минувшем году на данном участке фронта фиксировали большое число иностранцев, то сейчас в имеющихся радиоперехватах практически не встречается иностранная речь.
"Потому что большая часть из тех, кто ранее заехал, они, в принципе, почти все погибли. Те же, кто остались в живых, либо получили тяжелые ранения, либо, увидев, что произошло с их побратимами, снялись и сбежали с позиций", - пояснил командир "Ахмата".