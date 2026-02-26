Рейтинг@Mail.ru
В США замедлился рост занятости, заявили в МВФ - РИА Новости, 26.02.2026
В США замедлился рост занятости, заявили в МВФ
В США замедлился рост занятости, заявили в МВФ
Рост занятости в США по итогам 2025 года значительно замедлился, резко сократился приток иностранных рабочих, следует из документа МВФ с оценкой состояния... РИА Новости, 26.02.2026
В США замедлился рост занятости, заявили в МВФ

МВФ: рост занятости в США по итогам 2025 года значительно замедлился

© AP Photo / Cliff OwenПрохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Cliff Owen
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Рост занятости в США по итогам 2025 года значительно замедлился, резко сократился приток иностранных рабочих, следует из документа МВФ с оценкой состояния американской экономики, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Рост занятости заметно замедлился", - говорится в документе.
Несмотря на это рынок труда остается на уровне полной занятости, с безработицей лишь в 4,3%, указывает МВФ.
"Приток иностранной рабочей силы резко сократился", - отмечается в документе.
