В США замедлился рост занятости, заявили в МВФ

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Рост занятости в США по итогам 2025 года значительно замедлился, резко сократился приток иностранных рабочих, следует из документа МВФ с оценкой состояния американской экономики, который имеется в распоряжении РИА Новости.