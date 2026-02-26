В США замедлился рост занятости, заявили в МВФ

https://ria.ru/20260226/mvf-2076777318.html
Рост занятости в США по итогам 2025 года значительно замедлился, резко сократился приток иностранных рабочих, следует из документа МВФ с оценкой состояния...
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Рост занятости в США по итогам 2025 года значительно замедлился, резко сократился приток иностранных рабочих, следует из документа МВФ с оценкой состояния американской экономики, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Рост занятости заметно замедлился", - говорится в документе.
Несмотря на это рынок труда остается на уровне полной занятости, с безработицей лишь в 4,3%, указывает МВФ
.
"Приток иностранной рабочей силы резко сократился", - отмечается в документе.