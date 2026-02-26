Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области работает 30 мер поддержки семей с детьми
Мурманская область
 
17:31 26.02.2026
В Мурманской области работает 30 мер поддержки семей с детьми
В Мурманской области работает 30 мер поддержки семей с детьми
Семья
Семья - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Семья . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 26 фев – РИА Новости. Власти Мурманской области создают такие условия, чтобы люди хотели жить на Севере и создавать здесь семьи, при этом в регионе действует 30 мер поддержки для семей с детьми, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на заседании регионального правительства, посвященного вопросам демографии.
Кроме постоянных участников, на заседании присутствовали представители крупнейших компаний-работодателей региона, а также юные северяне – дети сотрудников правительства.
"В Мурманской области реализуется 30 мер поддержки для семей с детьми, в том числе проект "На Севере – малыш!", - рассказал глава региона. Проект в том числе включает в себя сертификаты молодоженам, которые позволяют бесплатно и в приоритетном порядке воспользоваться комплексом медицинских услуг для подготовки к беременности и рождению ребенка, вручаются сумки для мам в роддом, подарки новорожденным, бесплатное такси для беременных.
Кроме того, каждая женщина при рождении ребёнка получает "Зарплату мамы", а проект "Работа рядом" помогает мамам в декрете найти дополнительный заработок. В рамках проекта работает консультативная поддержка для семей. Для молодых родителей, студентов Мурманского арктического университета и медицинского колледжа, созданы комнаты для малышей. Чибис отметил, что такие комнаты нужно системно создавать в учреждениях региона.
Как подчеркнул губернатор, в регионе активно модернизируют инфраструктуру для развития ребят всех возрастов, ведется большая работа по профориентации школьников и студентов в сотрудничестве с крупными предприятиями, вовлекают в эту работу родителей. Кроме того, в регионе действуют льготные программы – "Арктическая ипотека" под 2% и "Семейная" под 6%. Кроме того, реализуется региональная программа "Свой дом в Арктике", которая ориентирована в том числе на молодые и многодетные семьи.
Чибис подчеркнул, что правительство региона делает всё возможное, чтобы создавать комфортные условия для семей с детьми. Однако важна поддержка работодателей: рождение ребёнка не должно становиться препятствием для карьеры. "Наша общая задача – настроить совместную работу, создать такие условия, добиться баланса, чтобы жить в Мурманской области и создавать семьи было комфортно, успевая выполнять свои рабочие задачи… Только сочетая разные меры и распространив уже проверенные практики, мы сможем создать устойчивую поддержку для семей на Севере", – подчеркнул Чибис.
Мурманская областьМурманская областьСеверАндрей Чибис
 
 
