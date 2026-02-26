https://ria.ru/20260226/moskva-2077019020.html
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:24:00+03:00
москва
происшествия
безопасность
сергей собянин
москва
москва, происшествия, безопасность, сергей собянин
