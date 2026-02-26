Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
23:24 26.02.2026
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
москва, происшествия, безопасность, сергей собянин
Москва, Происшествия, Безопасность, Сергей Собянин
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в канале на платформе Max.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Москва Происшествия Безопасность Сергей Собянин
 
 
