16:06 26.02.2026 (обновлено: 16:16 26.02.2026)
Рэпер Гуф обжалует приговор по условному сроку
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Рэпер Алексей Долматов (GUF) после заседания в Наро-Фоминском городском суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рэпер Алексей Долматов (GUF) после заседания в Наро-Фоминском городском суде
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 26 фев - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) заявил, что будет обжаловать приговор суда по делу о самоуправстве.
"Приговор не считаю справедливым абсолютно… рассчитывали на прекращение уголовного преследования.. Будем обжаловать", - сказал рэпер журналистам.
Наро-Фоминский городской суд в четверг приговорил Гуфа к году условно, переквалифицировав дело с грабежа на самоуправство. Прокурор просила два года условно, защита - прекратить уголовное дело в связи с тем, что обвиняемые принесли извинения потерпевшему и возместили ущерб.
По версии следствия, в октябре 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего.
Потерпевший по делу Гуфа попросил прекратить уголовное дело
Потерпевший по делу Гуфа попросил прекратить уголовное дело
Вчера, 11:44
 
Москва
 
 
