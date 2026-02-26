Рэпер Гуф обжалует приговор по условному сроку

https://ria.ru/20260226/moskva-2076918798.html
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) заявил, что будет обжаловать приговор суда по делу о самоуправстве.
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 26 фев - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) заявил, что будет обжаловать приговор суда по делу о самоуправстве.
"Приговор не считаю справедливым абсолютно… рассчитывали на прекращение уголовного преследования.. Будем обжаловать", - сказал рэпер журналистам.
Наро-Фоминский городской суд в четверг приговорил Гуфа к году условно, переквалифицировав дело с грабежа на самоуправство. Прокурор просила два года условно, защита - прекратить уголовное дело в связи с тем, что обвиняемые принесли извинения потерпевшему и возместили ущерб.
По версии следствия, в октябре 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего.