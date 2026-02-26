В Москве экс-машиниста поезда будут судить за склонение к зацепингу

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший машинист электропоезда предстанет перед судом в Москве за вовлечение несовершеннолетних в занятия зацепингом, сообщается в канале Следственного комитета на платформе Max.
По версии следствия, обвиняемый с июня по октябрь 2025 года в своем аккаунте в социальной сети разместил 10 видеозаписей, направленных на вовлечение молодежи в зацепинг. Он достоверно знал, что его подписчиками являются несовершеннолетние. Один из подростков вступил в переписку с администратором аккаунта, который убедил его совершить поездку на внешних частях подвижного состава – он проехался до станции "Булатниково" Павелецкого направления Московской железной дороги.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.
О задержании уже бывшего машиниста СК сообщал 1 ноября. По пункту "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение в интернете несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего) ему может грозить вплоть до трех лет колонии.
