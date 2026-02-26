Рейтинг@Mail.ru
В Москве экс-машиниста поезда будут судить за склонение к зацепингу - РИА Новости, 26.02.2026
14:37 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/moskva-2076887922.html
В Москве экс-машиниста поезда будут судить за склонение к зацепингу
В Москве экс-машиниста поезда будут судить за склонение к зацепингу - РИА Новости, 26.02.2026
В Москве экс-машиниста поезда будут судить за склонение к зацепингу
Бывший машинист электропоезда предстанет перед судом в Москве за вовлечение несовершеннолетних в занятия зацепингом, сообщается в канале Следственного комитета... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:37:00+03:00
2026-02-26T14:37:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве экс-машиниста поезда будут судить за склонение к зацепингу

В Москве экс-машиниста поезда будут судить за склонение подростков к зацепингу

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший машинист электропоезда предстанет перед судом в Москве за вовлечение несовершеннолетних в занятия зацепингом, сообщается в канале Следственного комитета на платформе Max.
По версии следствия, обвиняемый с июня по октябрь 2025 года в своем аккаунте в социальной сети разместил 10 видеозаписей, направленных на вовлечение молодежи в зацепинг. Он достоверно знал, что его подписчиками являются несовершеннолетние. Один из подростков вступил в переписку с администратором аккаунта, который убедил его совершить поездку на внешних частях подвижного состава – он проехался до станции "Булатниково" Павелецкого направления Московской железной дороги.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.
О задержании уже бывшего машиниста СК сообщал 1 ноября. По пункту "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение в интернете несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего) ему может грозить вплоть до трех лет колонии.
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
