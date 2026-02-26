В Москве экс-машиниста поезда будут судить за склонение к зацепингу

По версии следствия, обвиняемый с июня по октябрь 2025 года в своем аккаунте в социальной сети разместил 10 видеозаписей, направленных на вовлечение молодежи в зацепинг. Он достоверно знал, что его подписчиками являются несовершеннолетние. Один из подростков вступил в переписку с администратором аккаунта, который убедил его совершить поездку на внешних частях подвижного состава – он проехался до станции "Булатниково" Павелецкого направления Московской железной дороги.