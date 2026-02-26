https://ria.ru/20260226/moskva-2076870173.html
В Москве отремонтируют более двух тысяч дворовых территорий
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году ремонт более двух тысяч дворовых территорий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ
москва
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году ремонт более двух тысяч дворовых территорий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан, в планы этого года включены свыше двух тысяч дворовых территорий. В рамках работ обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, на заключительном этапе проведем озеленение", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в ходе ремонта дворовых территорий меняют или устанавливают новые малые архитектурные формы с учетом мнения жителей. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки.
"Приводим в порядок детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в надлежащее состояние с оборудованием их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественным освещением, благоустройством территорий.