В Москве отреставрировали фасады домов с ризалитами

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Фасады восьми домов с ризалитами отреставрировали в столице, Фасады восьми домов с ризалитами отреставрировали в столице, сообщается на сайте мера и правительства Москвы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет капитально отремонтировали восемь домов с полукруглыми ризалитами — редкими элементами в жилой столичной застройке. Этот архитектурный прием позволяет выйти за границы привычной плоскости стены и придает фасаду динамику и объем. Дугообразные выступы также значительно расширяют внутреннее пространство и наполняют его панорамным светом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из зданий с полукруглым ризалитом на дворовом фасаде находится по адресу: Карманицкий переулок, дом 3а, строение 1. В 2022 году специалисты реконструировали фасад здания, кровельное покрытие и заменили инженерные системы. Уточняется, что сначала очистили плоскости от загрязнений, заделали трещины укрепляющим раствором и нанесли антигрибковую защиту. Затем восстановили архитектурный декор, сформированный кирпичной кладкой, а на следующем этапе фасад гидрофобизировали и окрасили в исторические цвета "зеленый Нил", "пыльно-серый" и "классический белый".

Помимо этого, в рамках капремонта специалисты привели в порядок цоколь, заменили входные группы, а также кровельное покрытие и обрешетку на крыше. Также отремонтировали подвальное помещение и заменили внутридомовые инженерные магистрали водоотведения, холодного водоснабжения и центрального отопления.

Кроме того, специалисты также отреставрировали фасад дома 18 на улице Воронцово Поле и обновили здание по адресу: Селезневская улица, дом 13, строение 1, известное как доходный дом С.С. Крашенинникова.