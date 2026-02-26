Рейтинг@Mail.ru
В Москве отреставрировали фасады домов с ризалитами
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:59 26.02.2026
В Москве отреставрировали фасады домов с ризалитами
В Москве отреставрировали фасады домов с ризалитами
Фасады восьми домов с ризалитами отреставрировали в столице, сообщается на сайте мера и правительства Москвы.
2026
В Москве отреставрировали фасады домов с ризалитами

В Москве отреставрировали фасады восьми домов с полукруглыми ризалитами

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Фасады восьми домов с ризалитами отреставрировали в столице, сообщается на сайте мера и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет капитально отремонтировали восемь домов с полукруглыми ризалитами — редкими элементами в жилой столичной застройке. Этот архитектурный прием позволяет выйти за границы привычной плоскости стены и придает фасаду динамику и объем. Дугообразные выступы также значительно расширяют внутреннее пространство и наполняют его панорамным светом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одно из зданий с полукруглым ризалитом на дворовом фасаде находится по адресу: Карманицкий переулок, дом 3а, строение 1. В 2022 году специалисты реконструировали фасад здания, кровельное покрытие и заменили инженерные системы. Уточняется, что сначала очистили плоскости от загрязнений, заделали трещины укрепляющим раствором и нанесли антигрибковую защиту. Затем восстановили архитектурный декор, сформированный кирпичной кладкой, а на следующем этапе фасад гидрофобизировали и окрасили в исторические цвета "зеленый Нил", "пыльно-серый" и "классический белый".
Помимо этого, в рамках капремонта специалисты привели в порядок цоколь, заменили входные группы, а также кровельное покрытие и обрешетку на крыше. Также отремонтировали подвальное помещение и заменили внутридомовые инженерные магистрали водоотведения, холодного водоснабжения и центрального отопления.
Кроме того, специалисты также отреставрировали фасад дома 18 на улице Воронцово Поле и обновили здание по адресу: Селезневская улица, дом 13, строение 1, известное как доходный дом С.С. Крашенинникова.
"Региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни", - добавляется в сообщении .
