В МИД прокомментировали показ бункера Зеленским
18:46 26.02.2026
В МИД прокомментировали показ бункера Зеленским
В МИД прокомментировали показ бункера Зеленским

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Если Владимир Зеленский решил показать свой бункер, где прятался два года, это значит, что ему подготовили новый и лучше укомплектованный, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Если Зеленский демонстрирует старый бункер, то значит ему подготовили новый, где-то глубже, дальше или лучше укомплектованный, с более удобной кроваткой и тайными входами для посещения", - сказал Мирошник.
Накануне Зеленский в интервью агентству Франс Пресс признался, что два года прятался в своем бункере, и обещал показать его. Бункер на Банковой улице в центре Киева, показанный Зеленским в его видеообращении, представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами, возле которых видны таблички "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и другие. По словам Зеленского, вместе с ним прятались его команда, кабмин, в бункере же проводились совещания с военными. Бункер не был лишен комфорта, например в кабинете Зеленского стоит большое черное кожаное кресло.
В Госдуме сравнили Зеленского с капризной школьницей
