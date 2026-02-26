https://ria.ru/20260226/miroshnik-2076972569.html
В МИД прокомментировали показ бункера Зеленским
В МИД прокомментировали показ бункера Зеленским - РИА Новости, 26.02.2026
В МИД прокомментировали показ бункера Зеленским
Если Владимир Зеленский решил показать свой бункер, где прятался два года, это значит, что ему подготовили новый и лучше укомплектованный, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2026
Мирошник: показ Зеленским своего бункера означает, что ему подготовили новый