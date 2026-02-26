МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Тайные тюрьмы ВСУ находятся в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Возвращенные из плена российские военнослужащие, несмотря на тщетные попытки боевиков киевского режима дезориентировать пленных, достаточно точно указывают, что "секретные тюрьмы" размещались... на территории ДНР и Запорожской области Российской Федерации, а также в городе Киев, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях Украины", - говорится во втором докладе Мирошника "Секретные тюрьмы" в распоряжении РИА Новости.