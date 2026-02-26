Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, где находятся тайные тюрьмы ВСУ - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/miroshnik-2076916590.html
Мирошник рассказал, где находятся тайные тюрьмы ВСУ
Мирошник рассказал, где находятся тайные тюрьмы ВСУ - РИА Новости, 26.02.2026
Мирошник рассказал, где находятся тайные тюрьмы ВСУ
Тайные тюрьмы ВСУ находятся в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:59:00+03:00
2026-02-26T15:59:00+03:00
в мире
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260226/zakharova-2076873131.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, родион мирошник
В мире, Родион Мирошник
Мирошник рассказал, где находятся тайные тюрьмы ВСУ

Мирошник: тайные тюрьмы ВСУ находятся в Киеве, Харьковской и Сумской областях

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Тайные тюрьмы ВСУ находятся в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Возвращенные из плена российские военнослужащие, несмотря на тщетные попытки боевиков киевского режима дезориентировать пленных, достаточно точно указывают, что "секретные тюрьмы" размещались... на территории ДНР и Запорожской области Российской Федерации, а также в городе Киев, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях Украины", - говорится во втором докладе Мирошника "Секретные тюрьмы" в распоряжении РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева
Вчера, 13:36
 
В миреРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала