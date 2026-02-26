Мирошник рассказал об издевательствах над российскими военными в плену ВСУ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнопленные в плену ВСУ подвергаются сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Задокументированы показания о сексуальном насилии и угрозах насилием, пытках в виде лишения сна, воды, продуктов питания и целого ряда иных истязаний", - добавил посол по особым поручениям МИД РФ.