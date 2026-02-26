Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал об издевательствах над российскими военными в плену ВСУ
15:47 26.02.2026
Мирошник рассказал об издевательствах над российскими военными в плену ВСУ
Мирошник рассказал об издевательствах над российскими военными в плену ВСУ
Российские военнопленные в плену ВСУ подвергаются сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 26.02.2026
Мирошник рассказал об издевательствах над российскими военными в плену ВСУ

Мирошник: российских военных в плену ВСУ подвергают сексуальному насилию

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнопленные в плену ВСУ подвергаются сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Пострадавшие российские военнослужащие детально рассказывали о преднамеренно организованной и активно применяемой ВСУ, спецслужбами и иными силовыми и военизированными формированиями Украины системе изощренных пыток и унижений, моральных и физических издевательств, в том числе с использованием "электрических стульев" и других приспособлений", - говорится во втором докладе Мирошника "Секретные тюрьмы", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Задокументированы показания о сексуальном насилии и угрозах насилием, пытках в виде лишения сна, воды, продуктов питания и целого ряда иных истязаний", - добавил посол по особым поручениям МИД РФ.
