https://ria.ru/20260226/miroshnik-2076913562.html
Мирошник рассказал об издевательствах над российскими военными в плену ВСУ
Мирошник рассказал об издевательствах над российскими военными в плену ВСУ - РИА Новости, 26.02.2026
Мирошник рассказал об издевательствах над российскими военными в плену ВСУ
Российские военнопленные в плену ВСУ подвергаются сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:47:00+03:00
2026-02-26T15:47:00+03:00
2026-02-26T15:48:00+03:00
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, россия, украина
Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина
Мирошник рассказал об издевательствах над российскими военными в плену ВСУ
Мирошник: российских военных в плену ВСУ подвергают сексуальному насилию
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнопленные в плену ВСУ подвергаются сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Пострадавшие российские военнослужащие детально рассказывали о преднамеренно организованной и активно применяемой ВСУ, спецслужбами и иными силовыми и военизированными формированиями Украины
системе изощренных пыток и унижений, моральных и физических издевательств, в том числе с использованием "электрических стульев" и других приспособлений", - говорится во втором докладе Мирошника "Секретные тюрьмы", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Задокументированы показания о сексуальном насилии и угрозах насилием, пытках в виде лишения сна, воды, продуктов питания и целого ряда иных истязаний", - добавил посол по особым поручениям МИД РФ.