В Минобороны рассказали о восстановлении ветеранов СВО

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Находящимся в санатории на реабилитации ветеранам спецоперации справляться со стрессом помогают собаки, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"В подмосковном клиническом санатории "Солнечногорский" познакомилась с программой психологической реабилитации военнослужащих через взаимодействие со специально обученными собаками - канистерапией. Четвероногие друзья положительно влияют на эмоциональное состояние защитников, помогают справиться с тревожностью и стрессом", - говорится в сообщении в Telegram-канале Цивилевой.
По словам российский бойцов, приведенных в сообщении, совместные игры, дрессировка и общение с собаками-терапевтами дарят им положительные эмоции, снимают напряжение.
"Продолжим поддерживать развитие и внедрение новых методов реабилитации и ресоциализации ветеранов, в том числе для лечения посттравматического стрессового синдрома", - написала Цивилева.
