В Минобороны рассказали о восстановлении ветеранов СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 26.02.2026
В Минобороны рассказали о восстановлении ветеранов СВО
В Минобороны рассказали о восстановлении ветеранов СВО - РИА Новости, 26.02.2026
В Минобороны рассказали о восстановлении ветеранов СВО
Находящимся в санатории на реабилитации ветеранам спецоперации справляться со стрессом помогают собаки, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ,... РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
общество
россия
анна цивилева
общество, россия, анна цивилева
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Анна Цивилева
В Минобороны рассказали о восстановлении ветеранов СВО

Цивилева: собаки помогают ветеранам СВО справляться со стрессом

Собака
Собака
Собака. Архивное фото
Собака. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Находящимся в санатории на реабилитации ветеранам спецоперации справляться со стрессом помогают собаки, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"В подмосковном клиническом санатории "Солнечногорский" познакомилась с программой психологической реабилитации военнослужащих через взаимодействие со специально обученными собаками - канистерапией. Четвероногие друзья положительно влияют на эмоциональное состояние защитников, помогают справиться с тревожностью и стрессом", - говорится в сообщении в Telegram-канале Цивилевой.
По словам российский бойцов, приведенных в сообщении, совместные игры, дрессировка и общение с собаками-терапевтами дарят им положительные эмоции, снимают напряжение.
"Продолжим поддерживать развитие и внедрение новых методов реабилитации и ресоциализации ветеранов, в том числе для лечения посттравматического стрессового синдрома", - написала Цивилева.
25 февраля, 13:25
Россия создала целостную систему помощи бойцам СВО, заявил Мишустин
25 февраля, 13:25
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
