В Минобороны рассказали о восстановлении ветеранов СВО

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Находящимся в санатории на реабилитации ветеранам спецоперации справляться со стрессом помогают собаки, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

По словам российский бойцов, приведенных в сообщении, совместные игры, дрессировка и общение с собаками-терапевтами дарят им положительные эмоции, снимают напряжение.