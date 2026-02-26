https://ria.ru/20260226/minoborony-2076856169.html
Экс-главу управления финобеспечения Минобороны обвинили во взятке
Экс-главу управления финобеспечения Минобороны обвинили во взятке - РИА Новости, 26.02.2026
Экс-главу управления финобеспечения Минобороны обвинили во взятке
Экс-начальнику управления финансового обеспечения МО РФ по Хабаровскому краю Татьяне Мисайловой предъявлено обвинение во взяточничестве и превышении полномочий, РИА Новости, 26.02.2026
Экс-главу управления финобеспечения Минобороны обвинили во взятке
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экс-начальнику управления финансового обеспечения МО РФ по Хабаровскому краю Татьяне Мисайловой предъявлено обвинение во взяточничестве и превышении полномочий, она арестована, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения министерства обороны Российской Федерации по Хабаровскому краю" Татьяны Мисайловой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере (пункты "в", "е" части 3 статьи 286, пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2012-2024 годах Мисайлова, используя некомплект штата учреждения, создала дополнительный фонд средств для получения сотрудниками повышенных стимулирующих выплат. Отмечается, что далее по требованию Мисайловой 19 работников, получившие повышенные выплаты, незаконно передали ей деньги в сумме от 400 тысяч до 1,3 миллиона рублей каждый на общую сумму более 14 миллионов рублей. Кроме того, в результате преступления допущено нецелевое расходование средств, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
Как рассказали в СК
, в 2022 году Мисайлова также получила взятку за трудоустройство и назначение на руководящую должность в возглавляемую ею организацию.
В настоящее время она арестована.