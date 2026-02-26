Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу управления финобеспечения Минобороны обвинили во взятке - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/minoborony-2076856169.html
Экс-главу управления финобеспечения Минобороны обвинили во взятке
Экс-главу управления финобеспечения Минобороны обвинили во взятке - РИА Новости, 26.02.2026
Экс-главу управления финобеспечения Минобороны обвинили во взятке
Экс-начальнику управления финансового обеспечения МО РФ по Хабаровскому краю Татьяне Мисайловой предъявлено обвинение во взяточничестве и превышении полномочий, РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:35:00+03:00
2026-02-26T12:35:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
https://ria.ru/20260220/sud-2075805320.html
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу управления финобеспечения Минобороны обвинили во взятке

Экс-главу хабаровского управления финобеспечения Минобороны обвинили во взятке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экс-начальнику управления финансового обеспечения МО РФ по Хабаровскому краю Татьяне Мисайловой предъявлено обвинение во взяточничестве и превышении полномочий, она арестована, сообщили РИА Новости в СК РФ.
«
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения министерства обороны Российской Федерации по Хабаровскому краю" Татьяны Мисайловой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере (пункты "в", "е" части 3 статьи 286, пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2012-2024 годах Мисайлова, используя некомплект штата учреждения, создала дополнительный фонд средств для получения сотрудниками повышенных стимулирующих выплат. Отмечается, что далее по требованию Мисайловой 19 работников, получившие повышенные выплаты, незаконно передали ей деньги в сумме от 400 тысяч до 1,3 миллиона рублей каждый на общую сумму более 14 миллионов рублей. Кроме того, в результате преступления допущено нецелевое расходование средств, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
Как рассказали в СК, в 2022 году Мисайлова также получила взятку за трудоустройство и назначение на руководящую должность в возглавляемую ею организацию.
В настоящее время она арестована.
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений
20 февраля, 16:24
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала