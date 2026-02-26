Рейтинг@Mail.ru
В США предложили санкции против швейцарского банка за якобы связи с Россией - РИА Новости, 26.02.2026
18:00 26.02.2026
В США предложили санкции против швейцарского банка за якобы связи с Россией
В США предложили санкции против швейцарского банка за якобы связи с Россией
В США предложили санкции против швейцарского банка за якобы связи с Россией

Минфин США предложил санкции против швейцарского MBaer из-за якобы связей с РФ

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Минфин США предложил лишить швейцарский банк MBaer доступа к финансовой системе Штатов за якобы поддержку субъектов, связанных с Россией и Ираном, говорится в соответствующем заявлении ведомства.
"Сегодня Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями минфина (FinCEN) предложила правило, которое в случае окончательного принятия лишит MBaer Merchant Bank AG (MBaer) доступа к финансовой системе США в связи с его финансовой поддержкой незаконных субъектов, связанных с Россией и Ираном", – говорится в сообщении.
В минфине также отметили, что в случае утверждения такое правило запретит подпадающим под регулирование финансовым учреждениям США открывать или вести корреспондентские счета для MBaer или от его имени.
