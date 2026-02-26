https://ria.ru/20260226/minfin-2076953139.html
В США предложили санкции против швейцарского банка за якобы связи с Россией
В США предложили санкции против швейцарского банка за якобы связи с Россией - РИА Новости, 26.02.2026
В США предложили санкции против швейцарского банка за якобы связи с Россией
Минфин США предложил лишить швейцарский банк MBaer доступа к финансовой системе Штатов за якобы поддержку субъектов, связанных с Россией и Ираном, говорится в... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:00:00+03:00
2026-02-26T18:00:00+03:00
2026-02-26T18:00:00+03:00
в мире
сша
россия
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg
https://ria.ru/20260226/germanija-2076950817.html
сша
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_13b4fc2c84072ad5abf31919c975d764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, иран
В мире, США, Россия, Иран
В США предложили санкции против швейцарского банка за якобы связи с Россией
Минфин США предложил санкции против швейцарского MBaer из-за якобы связей с РФ