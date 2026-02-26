Рейтинг@Mail.ru
"МегаФон": число фишинговых атак к 8 Марта и 23 Февраля вырастает вдвое
12:44 26.02.2026
"МегаФон": число фишинговых атак к 8 Марта и 23 Февраля вырастает вдвое
Количество создаваемых мошенниками фишинговых ресурсов к праздникам 23 февраля и 8 марта увеличивается в 1,8 раза по сравнению со средними показателями по году, РИА Новости, 26.02.2026
2026
Число фишинговых атак накануне 8 Марта и 23 Февраля выросло в 1,8 раза

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Количество создаваемых мошенниками фишинговых ресурсов к праздникам 23 февраля и 8 марта увеличивается в 1,8 раза по сравнению со средними показателями по году, свидетельствуют аналитические данные "МегаФона".
Такой уровень активности мошенников оказался даже выше, чем пик, зафиксированный в новогодний период, говорится в сообщении оператора по итогам анализа данных о выявленных фишинговых сайтах за 2025 год и начало 2026 года. При этом абсолютным лидером по числу угроз стал февраль прошлого года.
"Чаще всего фишинг имитирует соцсети и мессенджеры — более 40% от общего числа выявленных ресурсов. С помощью таких подделок злоумышленники пытаются получить доступ к личным аккаунтам пользователей, чтобы продолжить мошенничество по списку контактов жертвы. Еще 27% копируют интерфейсы финансовых и инвестиционных сервисов, а около 13% распространяют фейковые новости и обещания компенсаций. Поддельные маркетплейсы обычно занимают четвертое место, однако в период праздников их доля кратковременно возрастает", - говорится в сообщении.
Интернет-мошенники осознанно делают ставку на "тематические" даты и используют эмоциональный фон праздников: проводят фальшивые "акции" под видом магазинов и брендов, разыгрывают "призы" и представляются "службой доставки".
"Риск попасть на уловки возрастает, потому что подделки становятся все более качественными, а пользователи в спешке не проверяют подозрительные ссылки и сообщения", — приводятся в сообщении слова директора департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании Сергея Хренова.
В связи с этим он призвал абонентов не пренебрегать уведомлениями оператора о переходе на потенциально опасные сайты.
"МегаФон" запустил платформу, где можно подключить тарифы других операторов
11 февраля, 12:44
"МегаФон" запустил платформу, где можно подключить тарифы других операторов
11 февраля, 12:44
 
