Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае
Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Дженсона Бруксби в четвертьфинале теннисного турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T14:15:00+03:00
2026-02-26T14:15:00+03:00
2026-02-26T14:23:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
дженсон бруксби
феликс оже-альяссим
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае
Медведев обыграл Бруксби в четвертьфинале теннисного турнира в Дубае