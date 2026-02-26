Рейтинг@Mail.ru
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае
Теннис
 
14:15 26.02.2026 (обновлено: 14:23 26.02.2026)
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае
Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Дженсона Бруксби в четвертьфинале теннисного турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T14:15:00+03:00
2026-02-26T14:23:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
дженсон бруксби
феликс оже-альяссим
https://ria.ru/20260226/komnata-2076881033.html
теннис, даниил медведев, дженсон бруксби, феликс оже-альяссим
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Дженсон Бруксби, Феликс Оже-Альяссим
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Медведев обыграл Бруксби в четвертьфинале теннисного турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Российский теннисист Даниил Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Дженсона Бруксби в четвертьфинале теннисного турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов.
Встреча завершилась победой Медведева (11-я ракетка мира) над Бруксби (49) со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 56 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Dubai Tennis Championships
26 февраля 2026 • начало в 13:15
Завершен
Даниил Медведев
2 : 06:26:1
Дженсон Бруксби
В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (8) и чехом Иржи Легечкой (24).
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На турнире в Остине появилась "комната ярости" для теннисистов
Вчера, 14:04
 
ТеннисСпортДаниил МедведевДженсон БруксбиФеликс Оже-Альяссим
 
