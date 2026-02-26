https://ria.ru/20260226/magnit-2076839107.html
Суд в Москве приостановил работу магазина "Магнит" из-за грызунов
Бутырский суд Москвы приостановил на 80 суток работу магазина сети "Магнит" из-за грызунов, которые лакомились овощами и оставляли следы жизнедеятельности в... РИА Новости, 26.02.2026
Суд в Москве приостановил работу магазина "Магнит" из-за грызунов
Суд в Москве приостановил на 80 суток работу магазина "Магнит" из-за грызунов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приостановил на 80 суток работу магазина сети "Магнит" из-за грызунов, которые лакомились овощами и оставляли следы жизнедеятельности в торговом зале, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Бутырского суда города Москвы
АО "Тандер" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 80 суток предприятия розничной торговли на улице Костромской в городе Москве", - сообщили в суде.
Суд установил, что в магазине сети супермаркетов "Магнит" Роспотребнадзор
выявил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий и сооружений. В торговом зале самообслуживания и в складских помещениях были обнаружены фекалии грызунов, а также следы их зубов на овощах.
Кроме того, в помещении не проводится своевременная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, подсобные и складские помещения захламлены, бытовой мусор из магазина не вывезен, продукты в упаковках хранятся на полу и т.д.
По данному факту был составлен протокол по статье 6.4 КоАП РФ
, максимальная санкция – закрытие магазина на 90 суток.