Суд в Москве приостановил работу магазина "Магнит" из-за грызунов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приостановил на 80 суток работу магазина сети "Магнит" из-за грызунов, которые лакомились овощами и оставляли следы жизнедеятельности в торговом зале, сообщили РИА Новости в суде.

Кроме того, в помещении не проводится своевременная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, подсобные и складские помещения захламлены, бытовой мусор из магазина не вывезен, продукты в упаковках хранятся на полу и т.д.