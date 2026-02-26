Рейтинг@Mail.ru
Лыжникам за победу на чемпионате России в Южно-Сахалинске дарят краба - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
13:06 26.02.2026
Лыжникам за победу на чемпионате России в Южно-Сахалинске дарят краба
Лыжникам за победу на чемпионате России в Южно-Сахалинске дарят краба
Организаторы дарят победителям гонок чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске камчатского краба. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
сергей ардашев, чемпионат россии по лыжным гонкам, южно-сахалинск
Сергей Ардашев
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости. Организаторы дарят победителям гонок чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске камчатского краба.
Помимо этого, победители получают 150 тысяч рублей.
Чемпионат России завершится 8 марта. В субботу пройдет смешанная эстафета.
Сервисмен сборной рассказал о неготовности отказаться от фторовых лыж
