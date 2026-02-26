https://ria.ru/20260226/lyzhi-2076865479.html
Лыжникам за победу на чемпионате России в Южно-Сахалинске дарят краба
Организаторы дарят победителям гонок чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске камчатского краба. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T13:06:00+03:00
лыжные гонки
сергей ардашев
чемпионат россии по лыжным гонкам
южно-сахалинск
южно-сахалинск
сергей ардашев, чемпионат россии по лыжным гонкам, южно-сахалинск
Лыжные гонки, Сергей Ардашев, Чемпионат России по лыжным гонкам, Южно-Сахалинск
Лыжникам за победу на чемпионате России в Южно-Сахалинске дают камчатского краба