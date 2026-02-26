Сервисмен сборной рассказал о неготовности отказаться от фторовых лыж

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российские спортсмены пока не могут полностью отказаться от подготовки лыж с использованием фтора из-за отсутствия в стране портативных приборов для оперативного контроля его остаточного содержания, рассказал РИА Новости специалист по подготовке лыж сборной России Виктор Чуркин.

В марте 2023 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) приняли решение отказаться от применения фторсодержащих веществ, которые сильно загрязняют окружающую среду. Под запрет попали любые продукты, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/С8), производные которой запрещены к использованию и продаже в ЕС . Подобные мази при определенных условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с другими. На сегодняшний день российские лыжники не отказались от фторсодержащих веществ.

"Есть методика очистки лыж от фтора. Допустим, Савелий Коростелев Дарья Непряева на Олимпиаде бежали не только на новых лыжах. Они использовали и старые, которые ранее применялись в России с фтором. Их просто очистили, проверили на приборе. Он показал, что фтора нет, и они их использовали. То есть это не значит, что такие лыжи нужно списывать и менять на новые. Их можно очистить", - сказал Чуркин.

"Стоит, конечно, переходить на лыжи без фтора. Но у нас нет контроля, нет соответствующих приборов. Как проконтролировать? Один побежит с остаточным фтором, другой - без. На Кубке мира и на Олимпиаде все лыжи перед стартом проверяют портативными приборами. Снимается спектрограмма: если кривая выходит за допустимую линию - на этих лыжах бежать нельзя. Если не выходит - можно. Допускается определенный остаточный уровень", - отметил специалист.