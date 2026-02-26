https://ria.ru/20260226/lokatelli-2076831203.html
"Хочется плакать": капитан "Ювентуса" отреагировал на вылет из ЛЧ
"Хочется плакать": капитан "Ювентуса" отреагировал на вылет из ЛЧ - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"Хочется плакать": капитан "Ювентуса" отреагировал на вылет из ЛЧ
Капитан итальянского футбольного клуба "Ювентус" Мануэль Локателли заявил, что ему хочется плакать от вылета команды из Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T11:13:00+03:00
2026-02-26T11:13:00+03:00
2026-02-26T11:13:00+03:00
футбол
спорт
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
мануэль локателли
ювентус
галатасарай
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737329175_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c32415de654f591eb995ced71c22ae65.jpg
https://ria.ru/20260226/liga-2076775022.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737329175_189:0:2812:1967_1920x0_80_0_0_96edbaa903cbbeb070b78ff3d7555152.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), мануэль локателли, ювентус, галатасарай, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Мануэль Локателли, Ювентус, Галатасарай, Лига чемпионов УЕФА
"Хочется плакать": капитан "Ювентуса" отреагировал на вылет из ЛЧ
Локателли: от вылета "Ювентуса" из ЛЧ хочется плакать, мы очень сильно верили