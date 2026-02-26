Рейтинг@Mail.ru
"Хочется плакать": капитан "Ювентуса" отреагировал на вылет из ЛЧ
Футбол
 
26.02.2026
"Хочется плакать": капитан "Ювентуса" отреагировал на вылет из ЛЧ
"Хочется плакать": капитан "Ювентуса" отреагировал на вылет из ЛЧ
Капитан итальянского футбольного клуба "Ювентус" Мануэль Локателли заявил, что ему хочется плакать от вылета команды из Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026
"Хочется плакать": капитан "Ювентуса" отреагировал на вылет из ЛЧ

Локателли: от вылета "Ювентуса" из ЛЧ хочется плакать, мы очень сильно верили

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Капитан итальянского футбольного клуба "Ювентус" Мануэль Локателли заявил, что ему хочется плакать от вылета команды из Лиги чемпионов.
В среду "Ювентус" обыграл дома в дополнительное время турецкий "Галатасарай" со счетом 3:2, но уступил по сумме двух матчей (5:7) и не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов УЕФА
25 февраля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
Ювентус
3 : 2
Галатасарай
37‎’‎ • Мануэль Локателли (П)
70‎’‎ • Федерико Гатти
(Пьер Калулу)
82‎’‎ • Уэстон Маккенни
(Тен Копмейнерс)
105‎’‎ • Виктор Осимхен
(Барыш Альпер Йылмаз)
119‎’‎ • Барыш Альпер Йылмаз
(Вилфрид Синго)
"Мне почти хочется плакать, ведь мы так сильно верили в себя. Мы отдали все силы. В первом матче один инцидент значительно осложнил ситуацию. Искренняя благодарность всем - стадион был невероятен. Именно такие матчи остаются в памяти. Мы набрались энергии, которая пригодится нам в будущем", - приводит слова Локателли сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Трофей Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
