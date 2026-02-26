Ликсутов: компании в ОЭЗ Москвы наращивают объемы проминфраструктуры

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компании в "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы увеличивают объемы вводимой промышленной инфраструктуры, так почти 400 тысяч квадратных метров уже построено, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем все условия для локализации производств на территории столицы. В рамках этой работы на одной из крупнейших площадок ОЭЗ "Технополис Москва" — "Алабушево" — уже построено почти 400 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.



Он добавил, что это позволяет предприятиям комфортно организовать выпуск продукции для нужд Москвы и всей России.



Компании, которые получили статус резидента, пользуются масштабными налоговыми преференциями. Например, в течение 10 лет они освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%.



Также резиденты освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сэкономленные средства предприятия направляют на увеличение объемов производства, а также на разработку новой высокотехнологичной продукции.



Ранее Ликсутов сообщал, что площадь инфраструктуры ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в три раза с сентября 2016 года, когда особая экономическая зона перешла во ведение столицы.