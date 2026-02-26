Рейтинг@Mail.ru
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
 
01:45 26.02.2026 (обновлено: 03:24 26.02.2026)
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T01:45:00+03:00
2026-02-26T03:24:00+03:00
футбол
спорт
аталанта
реал мадрид
галатасарай
лига чемпионов уефа
пари сен-жермен (псж)
атлетико (мадрид)
аталанта, реал мадрид, галатасарай, лига чемпионов уефа, пари сен-жермен (псж), атлетико (мадрид), байер 04, ньюкасл юнайтед, будё-глимт
Футбол, Спорт, Аталанта, Реал Мадрид, Галатасарай, Лига чемпионов УЕФА, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Атлетико (Мадрид), Байер 04, Ньюкасл Юнайтед, Будё-Глимт
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
В среду стыковой раунд плей-офф прошли итальянская "Аталанта", испанский "Реал", французский "ПСЖ" и турецкий "Галатасарай". Днем ранее в 1/8 финала вышли испанский "Атлетико", немецкий "Байер", норвежский "Будё-Глимт" и английский "Ньюкасл".

Пары 1/8 финала:

  • "ПСЖ" - "Барселона" (Испания) или "Челси" (Англия);
  • "Ньюкасл" - "Барселона" (Испания) или "Челси" (Англия);
  • "Галатасарай" - "Ливерпуль" (Англия) или "Тоттенхэм" (Англия);
  • "Атлетико" - "Ливерпуль" (Англия) или "Тоттенхэм" (Англия);
  • "Реал" - "Спортинг" (Португалия) или "Манчестер Сити" (Англия);
  • "Будё-Глимт" - "Спортинг" (Португалия) или "Манчестер Сити" (Англия);
  • "Аталанта" - "Арсенал" (Англия) или "Бавария" (Германия);
  • "Байер" - "Арсенал" (Англия) или "Бавария" (Германия).
Жеребьевка пройдет 27 февраля.
Футбол Аталанта Реал Мадрид Галатасарай Лига чемпионов 2025-2026 Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Атлетико (Мадрид) Байер 04 Ньюкасл Юнайтед Будё-Глимт
 
