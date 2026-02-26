https://ria.ru/20260226/liga-2076775022.html
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T01:45:00+03:00
2026-02-26T01:45:00+03:00
2026-02-26T03:24:00+03:00
футбол
спорт
аталанта
реал мадрид
галатасарай
лига чемпионов уефа
пари сен-жермен (псж)
атлетико (мадрид)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069070795_0:94:1080:702_1920x0_80_0_0_33e4381f6f05246d9210fdd5855789e8.jpg
https://ria.ru/20260226/pszh-monako-2076772342.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069070795_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_f83c2bd907d1d06b002f38ec8832992a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, аталанта, реал мадрид, галатасарай, лига чемпионов уефа, пари сен-жермен (псж), атлетико (мадрид), байер 04, ньюкасл юнайтед, будё-глимт
Футбол, Спорт, Аталанта, Реал Мадрид, Галатасарай, Лига чемпионов УЕФА, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Атлетико (Мадрид), Байер 04, Ньюкасл Юнайтед, Будё-Глимт
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов