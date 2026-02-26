Рейтинг@Mail.ru
11:50 26.02.2026
В Уфе начали проверку после инцидента с лифтом, чуть не задавившим человека
В Уфе начали проверку после инцидента с лифтом, чуть не задавившим человека
происшествия, уфа, кировский район
Происшествия, Уфа, Кировский район
В Уфе начали проверку после инцидента с лифтом, чуть не задавившим человека

РИА Новости: в Уфе проверят инцидент с лифтом, чуть не задавившим человека

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛифт в доме
Лифт в доме - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Лифт в доме. Архивное фото
УФА, 26 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после инцидента в жилом доме в Уфе, где открытый лифт уехал наверх, чуть не задавив человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В соцсетях распространилось видео инцидента: открытый лифт уезжает наверх в тот момент, когда в него пытался зайти мужчина с тяжёлым предметом. Мужчина в последний момент успевает увернуться и спастись.
"Прокуратура Кировского района Уфы проводит проверку лифтового оборудования, его эксплуатации", - сообщили в прокуратуре.
