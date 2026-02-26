https://ria.ru/20260226/lift-2076841665.html
В Уфе начали проверку после инцидента с лифтом, чуть не задавившим человека
В Уфе начали проверку после инцидента с лифтом, чуть не задавившим человека - РИА Новости, 26.02.2026
В Уфе начали проверку после инцидента с лифтом, чуть не задавившим человека
Прокуратура начала проверку после инцидента в жилом доме в Уфе, где открытый лифт уехал наверх, чуть не задавив человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.02.2026
В Уфе начали проверку после инцидента с лифтом, чуть не задавившим человека
РИА Новости: в Уфе проверят инцидент с лифтом, чуть не задавившим человека