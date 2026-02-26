В Финляндии рассказали о помощи российских ледоколов в Финском заливе

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе, сообщило на своем сайте агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.
«
"В соответствии с обычной практикой зимнего судоходства судам оказывается помощь в рамках международного сотрудничества, в том числе с участием российских ледоколов. По запросу агентства транспортной инфраструктуры российский ледокол также может оказать помощь грузовому судну, находящемуся в территориальных водах Финляндии", — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет агентство, сложившаяся сложная ледовая обстановка и сильный ветер привели к тому, что грузовые суда застревают во льдах в международных водах Финского залива и в территориальных водах Финляндии.
На прошлой неделе главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что безветренная морозная погода позволила Финскому заливу покрыться льдом.
Как ранее сообщал "Росатом", из-за сложной ледовой обстановки в Финский залив для обеспечения проводок судов направили атомный ледокол "Сибирь".