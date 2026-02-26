Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026

Лавров объяснил обострение риторики по ядерному оружию
14:08 26.02.2026
Лавров объяснил обострение риторики по ядерному оружию
Лавров объяснил обострение риторики по ядерному оружию
Глава МИД РФ Сергей Лавров связал обострение риторики по ядерному оружию с обидами на то, что не удается добиться проигрыша России. РИА Новости, 26.02.2026
2026
Лавров объяснил обострение риторики по ядерному оружию

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров связал обострение риторики по ядерному оружию с обидами на то, что не удается добиться проигрыша России.
"Им, наверное, обидно, что ничего у них не получается. Так я думаю. А задача стоит опять, чтобы Россия проиграла. Они же говорят, что Украина побеждает", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов, почему обострилась переговорная риторика по ядерному оружию.
Лавров высказался о позиции Европы по контингентам на Украине
