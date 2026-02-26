Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Риге выясняет подробности инцидента с российским корееведом - РИА Новости, 26.02.2026
17:39 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/lankov-2076947614.html
Посольство в Риге выясняет подробности инцидента с российским корееведом
Посольство России в Риге выясняет подробности инцидента с российским корееведом Андреем Ланьковым, после чего прокомментирует ситуацию более подробно, заявила... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
рига
россия
латвия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010525561_0:93:864:579_1920x0_80_0_0_22ea762afa9139dc88c28a3fed40e9a3.jpg
в мире, рига, россия, латвия, мария захарова
В мире, Рига, Россия, Латвия, Мария Захарова
© Public DomainАндрей Ланьков
Андрей Ланьков
© Public Domain
Андрей Ланьков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Посольство России в Риге выясняет подробности инцидента с российским корееведом Андреем Ланьковым, после чего прокомментирует ситуацию более подробно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наше посольство в Риге в настоящий момент выясняет все обстоятельства произошедшего. Как нам стало известно из сообщений в СМИ... ученый кореевед Андрей Николаевич Ланьков был включен в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии. По мере получения всех данных будем комментировать это подробно", - сказала Захарова.
Ранее полиция в Риге прямо во время лекции задержала корееведа Ланькова, чья лекция о КНДР должна была состояться в Риге во вторник в 19.00 по местному времени (20.00 мск). По словам очевидцев, Ланькова с лекции увели представители муниципальной полиции и увезли в иммиграционную службу Латвии.
Андрей Ланьков - российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по КНДР. Он преподает в Университете Кукмин в Сеуле.
Виктор Гущин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Латвии задержали вице-президента Русской общины
25 декабря 2025, 15:53
 
В миреРигаРоссияЛатвияМария Захарова
 
 
