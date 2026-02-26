Посольство в Риге выясняет подробности инцидента с российским корееведом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Посольство России в Риге выясняет подробности инцидента с российским корееведом Андреем Ланьковым, после чего прокомментирует ситуацию более подробно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наше посольство в Риге в настоящий момент выясняет все обстоятельства произошедшего. Как нам стало известно из сообщений в СМИ... ученый кореевед Андрей Николаевич Ланьков был включен в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии. По мере получения всех данных будем комментировать это подробно", - сказала Захарова.
Ранее полиция в Риге прямо во время лекции задержала корееведа Ланькова, чья лекция о КНДР должна была состояться в Риге во вторник в 19.00 по местному времени (20.00 мск). По словам очевидцев, Ланькова с лекции увели представители муниципальной полиции и увезли в иммиграционную службу Латвии.
Андрей Ланьков - российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по КНДР. Он преподает в Университете Кукмин в Сеуле.
