"Кузбасс" обыграл "Старт" в матче четвертьфинала ЧР по бенди
17:14 26.02.2026
"Кузбасс" обыграл "Старт" в матче четвертьфинала ЧР по бенди
"Кузбасс" обыграл "Старт" в матче четвертьфинала ЧР по бенди
Кемеровский "Кузбасс" одержал победу над нижегородским "Стартом" во втором матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"Кузбасс" обыграл "Старт" в матче четвертьфинала ЧР по бенди

Игрок клуба "Кузбасс" по хоккею с мячом
Игрок клуба "Кузбасс" по хоккею с мячом. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" одержал победу над нижегородским "Стартом" во втором матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Кемерове завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Артем Репях (29-я и 31-я минуты), мячи также забросили Янис Бефус (18), Дмитрий Макаров (60), Вадим Чернов (65), Данил Яковлев (71) и Илья Коняев (72). У "Старта" отличились Денис Игошин (68), Иван Нечаев (77) и Дмитрий Баранов (82).
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу кемеровской команды, которая выиграла первый матч со счетом 10:1. Третья встреча состоится 1 марта в Нижнем Новгороде.
