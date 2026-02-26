https://ria.ru/20260226/kuzbass-2076940173.html
"Кузбасс" обыграл "Старт" в матче четвертьфинала ЧР по бенди
"Кузбасс" обыграл "Старт" в матче четвертьфинала ЧР по бенди
Кемеровский "Кузбасс" одержал победу над нижегородским "Стартом" во втором матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
дмитрий макаров
старт (нижний новгород)
"Кузбасс" обыграл "Старт" в матче четвертьфинала ЧР по бенди
"Кузбасс" обыграл "Старт" во втором матче четвертьфинала ЧР по бенди