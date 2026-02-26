Рейтинг@Mail.ru
Кудряшов пожелал счастливой жизни бывшей жене, вышедшей замуж за судью
09:18 26.02.2026
Кудряшов пожелал счастливой жизни бывшей жене, вышедшей замуж за судью
Кудряшов пожелал счастливой жизни бывшей жене, вышедшей замуж за судью
Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов в разговоре с РИА Новости пожелал счастливой жизни бывшей жене Анастасии, которая в начале 2026 года вышла замуж... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026
спорт, россия, владислав безбородов, фёдор кудряшов, российский футбольный союз (рфс)
Спорт, Россия, Владислав Безбородов, Фёдор Кудряшов, Российский футбольный союз (РФС)
Кудряшов пожелал счастливой жизни бывшей жене, вышедшей замуж за судью

Кудряшов пожелал счастья бывшей жене в браке с судьей Безбородовым

Федор Кудряшов
Федор Кудряшов. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов в разговоре с РИА Новости пожелал счастливой жизни бывшей жене Анастасии, которая в начале 2026 года вышла замуж за судью Владислава Безбородова.
Бывший защитник национальной команды объявил о расставании с супругой в феврале 2022 года. В январе 2026 года экс-жена Кудряшова Анастасия сообщила, что вышла замуж за Безбородова.
"Про бывшую супругу я ничего не буду комментировать. У нас с ней есть договоренность о том, что мы не будем это выносить в паблик. Я буду придерживаться этого курса, могу только пожелать ей счастливой жизни, чтобы у нее все было хорошо", - сказал Кудряшов.
Ранее в Сети появились скриншоты комментариев в Telegram, которые, возможно, оставлял Безбородов. В них, в частности, Безбородов называется единственным арбитром, умеющим судить. Дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС) запрещает судьям публичные комментарии. В ноябре 2024 года дисциплинарная комиссия приняла решение отстранить Безбородова от судейства матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25. После завершения сезона председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев сообщил, что Безбородов не будет работать в сезоне-2025/26 из-за возраста.
Безбородову 53 года, он работал на матчах РПЛ с 2007 по 2024 год. Ему принадлежит рекорд по числу игр РПЛ среди судей (306). По итогам сезона-2022/23 РФС признал его лучшим арбитром среди тех, что работали на матчах чемпионата и Кубка России.
СпортРоссияВладислав БезбородовФёдор КудряшовРоссийский футбольный союз (РФС)
 
