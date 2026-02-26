https://ria.ru/20260226/kudrjashov-2076805188.html
Кудряшов пожелал счастливой жизни бывшей жене, вышедшей замуж за судью
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов в разговоре с РИА Новости пожелал счастливой жизни бывшей жене Анастасии, которая в начале 2026 года вышла замуж за судью Владислава Безбородова.
Бывший защитник национальной команды объявил о расставании с супругой в феврале 2022 года. В январе 2026 года экс-жена Кудряшова
Анастасия сообщила, что вышла замуж за Безбородова
.
"Про бывшую супругу я ничего не буду комментировать. У нас с ней есть договоренность о том, что мы не будем это выносить в паблик. Я буду придерживаться этого курса, могу только пожелать ей счастливой жизни, чтобы у нее все было хорошо", - сказал Кудряшов.
Ранее в Сети появились скриншоты комментариев в Telegram
, которые, возможно, оставлял Безбородов. В них, в частности, Безбородов называется единственным арбитром, умеющим судить. Дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС)
запрещает судьям публичные комментарии. В ноябре 2024 года дисциплинарная комиссия приняла решение отстранить Безбородова от судейства матчей Российской премьер-лиги (РПЛ
) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25. После завершения сезона председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев сообщил, что Безбородов не будет работать в сезоне-2025/26 из-за возраста.
Безбородову 53 года, он работал на матчах РПЛ с 2007 по 2024 год. Ему принадлежит рекорд по числу игр РПЛ среди судей (306). По итогам сезона-2022/23 РФС признал его лучшим арбитром среди тех, что работали на матчах чемпионата и Кубка России.