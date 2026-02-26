В Мексике отменили этап Кубка мира по прыжкам в воду с участием россиян

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отменила проведение в Мексике второго этапа Кубка мира по прыжкам в воду, сообщается на сайте организации.
Соревнования должны были пройти 5-8 марта в городе Сапопан при участии восьми россиян: Кристины Ильиных, Григория Иванова, Виктории Казанцевой, Анны Конаныхиной, Елизаветы Кузиной, Сандро Рогавы, Никиты Шлейхера и Руслана Тернового.
"Это решение стало результатом тщательной оценки рисков ситуации в Сапопане и штате Халиско, в ходе которой был внимательно проанализирован текущий уровень общественной безопасности. Безопасность всех участников соревнований World Aquatics остается нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении федерации.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату главаря картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков. Из-за беспорядков были перенесены несколько матчей мужских и женских чемпионатов страны по футболу.