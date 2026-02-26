Рейтинг@Mail.ru
В Мексике отменили этап Кубка мира по прыжкам в воду с участием россиян - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
18:20 26.02.2026 (обновлено: 18:31 26.02.2026)
В Мексике отменили этап Кубка мира по прыжкам в воду с участием россиян
В Мексике отменили этап Кубка мира по прыжкам в воду с участием россиян
спорт, мексика, халиско, пекин, григорий иванов, анна конаныхина, елизавета кузина, кристина ильиных, никита шлейхер
Спорт, Мексика, Халиско, Пекин, Григорий Иванов, Анна Конаныхина, Елизавета Кузина, Кристина Ильиных, Никита Шлейхер
В Мексике отменили этап Кубка мира по прыжкам в воду с участием россиян

В Мексике отменили этап КМ по прыжкам в воду с участием россиян из-за бунтов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгры БРИКС. Прыжки в воду. Трамплин 3 метра. Мужчины
Игры БРИКС. Прыжки в воду. Трамплин 3 метра. Мужчины - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Игры БРИКС. Прыжки в воду. Трамплин 3 метра. Мужчины. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отменила проведение в Мексике второго этапа Кубка мира по прыжкам в воду, сообщается на сайте организации.
Соревнования должны были пройти 5-8 марта в городе Сапопан при участии восьми россиян: Кристины Ильиных, Григория Иванова, Виктории Казанцевой, Анны Конаныхиной, Елизаветы Кузиной, Сандро Рогавы, Никиты Шлейхера и Руслана Тернового.
"Это решение стало результатом тщательной оценки рисков ситуации в Сапопане и штате Халиско, в ходе которой был внимательно проанализирован текущий уровень общественной безопасности. Безопасность всех участников соревнований World Aquatics остается нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении федерации.
Отмечается, что квалификация в Суперфинал Кубка мира, запланированного на 1-3 мая в Пекине, будет считаться по итогам первого и единственного этапа, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в Монреале. В соревнованиях в Канаде примут участие все перечисленные ранее россияне.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату главаря картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков. Из-за беспорядков были перенесены несколько матчей мужских и женских чемпионатов страны по футболу.
Олимпийский флаг и флаг России на Играх в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
European Aquatics допустила российских юниоров к турнирам с флагом и гимном
СпортМексикаХалискоПекинГригорий ИвановАнна КонаныхинаЕлизавета КузинаКристина ИльиныхНикита Шлейхер
 
