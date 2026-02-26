В Краснодарском крае утвердят дополнительные правила севооборота

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края рассмотрели поправки в уже действующий в регионе закон о плодородии земель, которые предполагают дополнительные правила севооборота, сообщает пресс-служба краевого парламента.

С содержанием документа присутствующих ознакомил председатель комитета краевого парламента по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко.

Корректировки призваны в том числе регламентировать порядок сева сельхозкультур на одном и том же поле в течение нескольких лет для сохранения способности почвы давать стабильно высокие урожаи. В связи с этим предлагается ввести в обязанность правообладателей земельных участков соблюдение условий севооборота, а именно – не допускать выращивания зерновых колосовых культур по зерновым колосовым культурам более двух лет подряд.

Депутаты приняли закон в первом чтении по итогам обсуждения.

Руководитель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что региональная нормативная правовая база постоянно совершенствуется с учетом потребностей регионального агропрома, а прописанные в ней правила в части сохранения плодородия почв позволяют сегодня предъявлять к нарушителям отраслевого закона вполне обоснованные претензии.

"На Кубани действует четко выверенная система по контролю за состоянием черноземов и процессом их восстановления. Данная тема широко обсуждалась с аграриями на недавнем предпосевном совещании. Вопрос плодородия земель непростой, но в то же время есть понимание – за черноземами будущее нашего сельского хозяйства, поэтому их деградацию нельзя допустить любыми возможными способами", – подчеркнул Бурлачко, его слова приводит пресс-служба.

По мнению председателя Заксобрания, разрабатывая законы, направленные на улучшение состояния земель в целом и призванные обеспечить мультипликативный эффект для всего АПК, не следует забывать и о важности точечных мер по сохранению продуктивности кубанских черноземов.