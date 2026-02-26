Рейтинг@Mail.ru
Кубань вводит дополнительные запреты на курение в общественных местах
Краснодарский край
 
17:11 26.02.2026
Кубань вводит дополнительные запреты на курение в общественных местах
Кубань вводит дополнительные запреты на курение в общественных местах
В Краснодарском крае вводят дополнительные запреты на курение в общественных местах, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона. РИА Новости, 26.02.2026
краснодарский край
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
Новости
краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
Кубань вводит дополнительные запреты на курение в общественных местах

Допзапреты на курение в общественных местах вводят в Краснодарском крае

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Краснодарском крае вводят дополнительные запреты на курение в общественных местах, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.
На 76-й сессии Заксобрания депутаты в первом чтении приняли закон "Об установлении дополнительных ограничений курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах и в помещениях на территории Краснодарского края".
О сути законопроекта рассказал заместитель председателя Заксобрания – председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский. По его словам, на территории края запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от внешних границ территорий медицинских и образовательных организаций, а также организаций, оказывающих реабилитационные и санаторно-курортные услуги.
Кроме того, от учреждений культуры, физкультуры и спорта, органов по делам молодежи, социальной защиты населения, а также от входов в помещения, занимаемые государственными органами, органами местного самоуправления, в помещения, предназначенные для предоставления бытовых, жилищных и гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, услуг торговли, общественного питания, рынков, нестационарных торговых объектов.
Также курение планируется запретить в местах на открытом воздухе на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, на парковках (в том числе подземных), в надземных и подземных пешеходных переходах, подземных гаражах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входов в подъезды многоквартирных домов и менее чем 5 метров от стен многоквартирных домов.
Одновременно с введением данных запретов вносится дополнение в краевой закон "Об административных правонарушениях", согласно которому будет установлена административная ответственность за их нарушение.
В результате за совершение такого административного правонарушения впервые штраф будет составлять от 500 до 1500 рублей, при повторном совершении – от 2 тысяч до 2500 тысячи рублей. Планируется, что обозначенные нормы законов должны вступить в силу с 1 июня 2026 года.
Председатель Заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что введение дополнительных ограничений курения табака в общественных местах – взвешенное и аргументированное решение, основанное в том числе на социальном запросе общества.
"Подготовленный региональным парламентом закон – это еще один инструмент для реализации на уровне субъекта государственной политики в сфере здоровьесбережения. А оно, в свою очередь, является ключевым трендом современной федеральной повестки дня, важность которого неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин", – подчеркнул Бурлачко, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что актуальность подготовленного нами нормативного правового акта во многом обусловлена и спецификой Краснодарского края. На Кубань ежегодно приезжают миллионы гостей. Причем, чтобы не просто отдохнуть, но еще и поправить свое здоровье.
"А желание "подымить" сразу за оградой того же медицинского учреждения во многом сводит на нет эффект лечебных процедур и, по сути, дискредитирует предпринимаемые обществом усилия по популяризации здорового образа жизни", - сказал Бурлачко.
Спикер парламента подчеркнул, что принятие данного закона должно быть подкреплено и введением административной ответственности за нарушение прописанных в нем требований. Это логично, так как многие пренебрегают правилами даже после того, когда они официально стали частью правового поля.
Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияВениамин Кондратьев
 
 
