В Краснодарском крае расширили категории получателей льготы при газификации
Краснодарский край
 
16:48 26.02.2026
В Краснодарском крае расширили категории получателей льготы при газификации
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края расширили категории получателей льготы при газификации домовладений, сообщает пресс-служба краевого парламента.
На 76-й сессии Заксобрания депутаты внесли изменение в статью первую закона "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки по осуществлению газификации домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края".
Председатель Заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что подключение газа для некоторых жителей края – одно из самых значимых событий в процессе обустройства ими своего быта.
"На сегодняшний день в субъекте действует широкий спектр мер соцподдержки различным категориям населения по газификации жилья. Вместе с тем завершение процедуры оформления необходимых документов для подключения к газу и получения компенсации за понесенные расходы на газификацию родственниками собственника домовладения в случае его ухода из жизни сопряжено с серьезными трудностями", – сказал Бурлачко, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что это достаточно весомый аргумент в пользу совершенствования отраслевого законодательства. Никто не застрахован от потери близкого человека. Но такое тяжелое событие не должно еще больше усложнять жизнь семей кубанцев, которые ждали прихода газа в свои дома долгие годы.
Бурлачко уточнил, что инициатива губернатора региона Вениамина Кондратьева станет своеобразным гарантом того, что помощь в газификации людям будет обязательно оказана, несмотря на непредвиденные жизненные обстоятельства.
В свою очередь, министр труда и соцразвития края Сергей Гаркуша рассказал, что изменения разработаны в целях распространения права на меры социальной поддержки по газификации домовладений на членов семьи собственника жилья, заключившего договор о подключении к сети газоснабжения, но не воспользовавшегося правом в связи со смертью в период проведения данных работ.
На данный момент такие меры поддержки предоставляются только собственникам, с которыми заключен договор на газификацию, и в случае их смерти к наследникам право на них не переходит.
Так, в связи с поступающими обращениями граждан, совместно проживавших с умершими собственниками домовладений, новой редакцией закона предлагается закрепить их право на данную льготу при условии оформления ими права собственности на газифицируемое домовладение.
