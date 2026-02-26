Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев: важно находить качественные решения для развития края - РИА Новости, 26.02.2026
Краснодарский край
 
13:32 26.02.2026
Кондратьев: важно находить качественные решения для развития края
Кондратьев: важно находить качественные решения для развития края - РИА Новости, 26.02.2026
Кондратьев: важно находить качественные решения для развития края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на конференции "Жилищное строительство: проблемы и перспективы" отметил важность находить качественные... РИА Новости, 26.02.2026
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
вениамин кондратьев
краснодарский край
краснодар
Новости
краснодарский край, краснодар, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Вениамин Кондратьев
Кондратьев: важно находить качественные решения для развития края

Губернатор Кубани Кондратьев заявил о важности качественных решений для края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на конференции "Жилищное строительство: проблемы и перспективы" отметил важность находить качественные решения для комплексного развития всех городов и районов региона, сообщает пресс-служба администрации края.
"Мы поменяли подход к градостроительной политике, выстроили единые базовые нормативы и требования. Краснодар побил рекорды, став одним из самых быстро растущих городов. И для нас важно не просто обсуждать, а находить качественные решения для его комплексного развития, а также всех городов и районов Краснодарского края", - сообщил Кондратьев на конференции.
Он добавил, что регион формирует облик на годы вперед, закладывает основы для дальнейшего развития экономики. И общий успех зависит от того, насколько все будут внимательны к деталям и потребностям жителей.
По словам руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Ильи Позднякова, региональными властями проведена большая системная работа. За пять лет скорректировали генпланы более чем в 180 муниципалитетах. Это позволило зарезервировать участки под сотни объектов социальной инфраструктуры, сформировать новые точки притяжения и зеленые зоны.
За счет сформированных требований к застройке на побережье удалось сохранить курортный потенциал городов региона. За последние 5-6 лет объем инвестиций в курортную сферу увеличился более чем в 100 раз. В реализации – более 60 инвестпроектов.
Участники конференции также отметили, что Краснодарский край стабильно входит в тройку лидеров по объему строящейся недвижимости в стране. Это дает высокую конкурентную среду – как внутри региона, так и на межрегиональном уровне. Поэтому в крае используют лучшие практики и внедряют их. Основной тренд последних лет – это мультифункциональные жилые пространства и комплексы, где люди не только работают, но и проводят досуг, решают повседневные задачи, развиваются.
Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарВениамин Кондратьев
 
 
