Кондратьев: важно находить качественные решения для развития края

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на конференции "Жилищное строительство: проблемы и перспективы" отметил важность находить качественные решения для комплексного развития всех городов и районов региона, сообщает пресс-служба администрации края.

"Мы поменяли подход к градостроительной политике, выстроили единые базовые нормативы и требования. Краснодар побил рекорды, став одним из самых быстро растущих городов. И для нас важно не просто обсуждать, а находить качественные решения для его комплексного развития, а также всех городов и районов Краснодарского края", - сообщил Кондратьев на конференции.

Он добавил, что регион формирует облик на годы вперед, закладывает основы для дальнейшего развития экономики. И общий успех зависит от того, насколько все будут внимательны к деталям и потребностям жителей.

По словам руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Ильи Позднякова, региональными властями проведена большая системная работа. За пять лет скорректировали генпланы более чем в 180 муниципалитетах. Это позволило зарезервировать участки под сотни объектов социальной инфраструктуры, сформировать новые точки притяжения и зеленые зоны.

За счет сформированных требований к застройке на побережье удалось сохранить курортный потенциал городов региона. За последние 5-6 лет объем инвестиций в курортную сферу увеличился более чем в 100 раз. В реализации – более 60 инвестпроектов.