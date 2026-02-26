https://ria.ru/20260226/kreml-2076880735.html
Песков заявил о провоцировании напряженности вокруг Белоруссии
Недружественные страны провоцируют напряженность вокруг Белоруссии, в рамках Союзного государства (СГ) принимаются меры для обеспечения безопасности, заявил... РИА Новости, 26.02.2026
Песков заявил о провоцировании напряженности вокруг Белоруссии
