Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о провоцировании напряженности вокруг Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/kreml-2076880735.html
Песков заявил о провоцировании напряженности вокруг Белоруссии
Песков заявил о провоцировании напряженности вокруг Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2026
Песков заявил о провоцировании напряженности вокруг Белоруссии
Недружественные страны провоцируют напряженность вокруг Белоруссии, в рамках Союзного государства (СГ) принимаются меры для обеспечения безопасности, заявил... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:02:00+03:00
2026-02-26T14:02:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600511106_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_2973944296926858380aa549b157ddc3.jpg
https://ria.ru/20260226/peskov-2076875485.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600511106_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_0cff048450d62ef9568459c3ea490cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, дмитрий песков
В мире, Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил о провоцировании напряженности вокруг Белоруссии

Песков: недружественные страны провоцируют напряженность вокруг Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Недружественные страны провоцируют напряженность вокруг Белоруссии, в рамках Союзного государства (СГ) принимаются меры для обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Белоруссии есть очевидно недружественное окружение и есть действия, которые направлены на провоцирование напряженности вокруг Белоруссии… Наши белорусские друзья и союзники принимают соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности, равно как и эти меры принимаются в рамках Союзного государства", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Песков рассказал о мерах Белоруссии по обеспечению безопасности
Вчера, 13:43
 
В миреБелоруссияРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала