Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в московский ЦСКА может дать толчок молодым футболистам команды, в том числе полузащитнику Кириллу Глебову, сказал РИА Новости известный в прошлом форвард армейцев, чемпион СССР Валерий Масалитин.

Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Коутиньо, ставшего свободным агентом после расторжения контракта с бразильским клубом "Васко да Гама". Глебову 20 лет, он выступает за ЦСКА с 2023 года. В составе московской команды вингер завоевал два Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне сыграл 23 матча и забил шесть мячей. В активе Глебова две встречи за сборную России. Согласно версии Международного центра спортивных исследований в футболе, Глебов по количеству голевых действий за 90 минут вошел в десятку лучших вингеров в возрасте до 21 года, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира.

"Можно оглянуться на год назад, когда пришел (Миралем) Пьянич. Парень пришел без сборов, давно не играл в больших клубах, но своим отношением и игрой он дал большой толчок (Матвею) Кисляку. Если Коутиньо придет и даст толчок тому же Глебову и молодым ребятам, то, конечно, это все оправдается. Руководство и селекционный отдел внимательно смотрят и изучают трансфер, и если он состоится, то и имидж добавится нашему чемпионату", - сказал Масалитин РИА Новости.