Рейтинг@Mail.ru
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:37 26.02.2026 (обновлено: 12:29 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/koutino-2076837426.html
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо
Переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в московский ЦСКА может дать толчок молодым футболистам команды, в том числе полузащитнику Кириллу Глебову,... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T11:37:00+03:00
2026-02-26T12:29:00+03:00
футбол
спорт
филиппе коутиньо
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
валерий масалитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076701091_0:63:1080:671_1920x0_80_0_0_7fba43d49f8fe47e0fbea035b2c0ef14.jpg
https://ria.ru/20260222/futbol-2076097507.html
https://ria.ru/20260225/koutino-2076646136.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076701091_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1a550285b5ca340d254587332f7156e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, филиппе коутиньо, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), валерий масалитин
Футбол, Спорт, Филиппе Коутиньо, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Валерий Масалитин
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо

Масалитин считает, что переход Коутиньо в ЦСКА даст толчок молодым футболистам

© Фото : соцсети Филиппе КоутиньоФилиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : соцсети Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в московский ЦСКА может дать толчок молодым футболистам команды, в том числе полузащитнику Кириллу Глебову, сказал РИА Новости известный в прошлом форвард армейцев, чемпион СССР Валерий Масалитин.
Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Коутиньо, ставшего свободным агентом после расторжения контракта с бразильским клубом "Васко да Гама". Глебову 20 лет, он выступает за ЦСКА с 2023 года. В составе московской команды вингер завоевал два Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне сыграл 23 матча и забил шесть мячей. В активе Глебова две встречи за сборную России. Согласно версии Международного центра спортивных исследований в футболе, Глебов по количеству голевых действий за 90 минут вошел в десятку лучших вингеров в возрасте до 21 года, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира.
Сергей Игнашевич - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" и стали обладателями Кубка легенд
22 февраля, 16:51
"Можно оглянуться на год назад, когда пришел (Миралем) Пьянич. Парень пришел без сборов, давно не играл в больших клубах, но своим отношением и игрой он дал большой толчок (Матвею) Кисляку. Если Коутиньо придет и даст толчок тому же Глебову и молодым ребятам, то, конечно, это все оправдается. Руководство и селекционный отдел внимательно смотрят и изучают трансфер, и если он состоится, то и имидж добавится нашему чемпионату", - сказал Масалитин РИА Новости.
"Хотелось бы, чтобы Коутиньо дал прогресс и передал свой опыт молодым армейцам. Если он придет просто отбывать свой номер и зарабатывать деньги, то это, конечно, пойдет в минус", - добавил он.
Коутиньо является воспитанником клуба "Васко да Гама". На протяжении карьеры игрок представлял "Интер", испанские клубы "Эспаньол" и "Барселону", "Ливерпуль", "Баварию" и катарский "Аль-Духаиль". В составе сборной Бразилии Коутиньо стал победителем Кубка Америки.
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Экс-игрок ЦСКА заявил, что Коутиньо станет тормозом для команды
25 февраля, 14:23
 
ФутболСпортФилиппе КоутиньоПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Валерий Масалитин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала