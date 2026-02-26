https://ria.ru/20260226/koutino-2076837426.html
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо
Переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в московский ЦСКА может дать толчок молодым футболистам команды, в том числе полузащитнику Кириллу Глебову,... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T11:37:00+03:00
2026-02-26T11:37:00+03:00
2026-02-26T12:29:00+03:00
футбол
спорт
филиппе коутиньо
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
валерий масалитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076701091_0:63:1080:671_1920x0_80_0_0_7fba43d49f8fe47e0fbea035b2c0ef14.jpg
https://ria.ru/20260222/futbol-2076097507.html
https://ria.ru/20260225/koutino-2076646136.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076701091_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1a550285b5ca340d254587332f7156e0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, филиппе коутиньо, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), валерий масалитин
Футбол, Спорт, Филиппе Коутиньо, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Валерий Масалитин
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо
Масалитин считает, что переход Коутиньо в ЦСКА даст толчок молодым футболистам
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в московский ЦСКА может дать толчок молодым футболистам команды, в том числе полузащитнику Кириллу Глебову, сказал РИА Новости известный в прошлом форвард армейцев, чемпион СССР Валерий Масалитин.
Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Коутиньо, ставшего свободным агентом после расторжения контракта с бразильским клубом "Васко да Гама". Глебову 20 лет, он выступает за ЦСКА с 2023 года. В составе московской команды вингер завоевал два Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне сыграл 23 матча и забил шесть мячей. В активе Глебова две встречи за сборную России. Согласно версии Международного центра спортивных исследований в футболе, Глебов по количеству голевых действий за 90 минут вошел в десятку лучших вингеров в возрасте до 21 года, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира.
"Можно оглянуться на год назад, когда пришел (Миралем) Пьянич. Парень пришел без сборов, давно не играл в больших клубах, но своим отношением и игрой он дал большой толчок (Матвею) Кисляку. Если Коутиньо придет и даст толчок тому же Глебову и молодым ребятам, то, конечно, это все оправдается. Руководство и селекционный отдел внимательно смотрят и изучают трансфер, и если он состоится, то и имидж добавится нашему чемпионату", - сказал Масалитин РИА Новости.
"Хотелось бы, чтобы Коутиньо
дал прогресс и передал свой опыт молодым армейцам. Если он придет просто отбывать свой номер и зарабатывать деньги, то это, конечно, пойдет в минус", - добавил он.
Коутиньо является воспитанником клуба "Васко да Гама
". На протяжении карьеры игрок представлял "Интер
", испанские клубы "Эспаньол
" и "Барселону
", "Ливерпуль
", "Баварию
" и катарский "Аль-Духаиль". В составе сборной Бразилии
Коутиньо стал победителем Кубка Америки.