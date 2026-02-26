Рейтинг@Mail.ru
10:24 26.02.2026 (обновлено: 11:17 26.02.2026)
В Иркутской области спасли кота после стирки и сушки в машинке
В Иркутской области спасли кота после стирки и сушки в машинке
Ветеринары в Усолье-Сибирском Иркутской области вылечили кота, который был в тяжелом состоянии после того, как хозяйка-пенсионерка случайно постирала и высушила РИА Новости, 26.02.2026
В Иркутской области спасли кота после стирки и сушки в машинке

В Иркутской области ветеринары спасли кота после стирки и сушки в машинке

© Фото : Ассоциация ветеринарии Иркутской области/TelegramУсольские ветеринары спасли кота после стирки в машинке
Усольские ветеринары спасли кота после стирки в машинке
ИРКУТСК, 26 фев - РИА Новости. Ветеринары в Усолье-Сибирском Иркутской области вылечили кота, который был в тяжелом состоянии после того, как хозяйка-пенсионерка случайно постирала и высушила его в машинке, сообщил РИА Новости сотрудник ветклиники Усольской станции по борьбе с болезнями животных.
В ветеринарную клинику Усольской станции по борьбе с болезнями животных на примем к докторам поступил домашний кот. Его состояние было тяжелым.
"Бабушка положила в стиральную машину тюль и не заметила, что в машинке был ее кот. Она не только постирала его, но и высушила вместе с тюлем. К счастью, температура стирки была небольшой и без отжима, поэтому котик не получил ожогов и переломов. Однако состояние питомца было довольно тяжелым. Ему провели лечение, и он наблюдался в стационаре несколько дней", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что прием и осмотр животного проводила заведующая ветклиникой Людмила Орлова. По информации сотрудника ветклиники, кот прошел УЗИ, ему сделали общий клинический и биохимический анализы крови, ввели противошоковые препараты и антидоты для вывода из организма стирального порошка. После лечения и восстановления кота передали хозяйке.
Огнеборцы при тушении пожара в Химках спасли 10 породистых кошек - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Химках спасли десять кошек при тушении пожара
