В Иркутской области спасли кота после стирки и сушки в машинке
В Иркутской области спасли кота после стирки и сушки в машинке
ИРКУТСК, 26 фев - РИА Новости. Ветеринары в Усолье-Сибирском Иркутской области вылечили кота, который был в тяжелом состоянии после того, как хозяйка-пенсионерка случайно постирала и высушила его в машинке, сообщил РИА Новости сотрудник ветклиники Усольской станции по борьбе с болезнями животных.
В ветеринарную клинику Усольской станции по борьбе с болезнями животных на примем к докторам поступил домашний кот. Его состояние было тяжелым.
"Бабушка положила в стиральную машину тюль и не заметила, что в машинке был ее кот. Она не только постирала его, но и высушила вместе с тюлем. К счастью, температура стирки была небольшой и без отжима, поэтому котик не получил ожогов и переломов. Однако состояние питомца было довольно тяжелым. Ему провели лечение, и он наблюдался в стационаре несколько дней", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что прием и осмотр животного проводила заведующая ветклиникой Людмила Орлова. По информации сотрудника ветклиники, кот прошел УЗИ, ему сделали общий клинический и биохимический анализы крови, ввели противошоковые препараты и антидоты для вывода из организма стирального порошка. После лечения и восстановления кота передали хозяйке.