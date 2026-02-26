В Иркутской области спасли кота после стирки и сушки в машинке

ИРКУТСК, 26 фев - РИА Новости. Ветеринары в Усолье-Сибирском Иркутской области вылечили кота, который был в тяжелом состоянии после того, как хозяйка-пенсионерка случайно постирала и высушила его в машинке, сообщил РИА Новости сотрудник ветклиники Усольской станции по борьбе с болезнями животных.

В ветеринарную клинику Усольской станции по борьбе с болезнями животных на примем к докторам поступил домашний кот. Его состояние было тяжелым.

"Бабушка положила в стиральную машину тюль и не заметила, что в машинке был ее кот. Она не только постирала его, но и высушила вместе с тюлем. К счастью, температура стирки была небольшой и без отжима, поэтому котик не получил ожогов и переломов. Однако состояние питомца было довольно тяжелым. Ему провели лечение, и он наблюдался в стационаре несколько дней", - сказал собеседник агентства.