В Костромской области ветеранов СВО учат водить авто с ручным управлением

КОСТРОМА, 26 фев – РИА Новости. Ветеранов спецоперации, получивших ранения, в Костромской области учат водить автомобили с ручным управлением, Ветеранов спецоперации, получивших ранения, в Костромской области учат водить автомобили с ручным управлением, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Сообщается, что по инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костромской области реализуется комплексная программа поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Особое внимание уделяется вопросам реабилитации, переобучения и трудоустройства военнослужащих, вернувшихся домой. Благодаря этой поддержке бойцы обретают уверенность, возвращаются к активной, полноценной жизни, подчеркивают власти.

"Важным направлением этой работы стала организация обучения ветеранов, получивших инвалидность после ранений, вождению автомобиля. По инициативе главы региона Сергея Ситникова специализированное обучение организовано в костромском автодорожном колледже", - говорится в сообщении.

Ситников подчеркнул, что такая поддержка – долг общества перед людьми, получившими военную травму.

"Качество жизни ветеранов спецоперации будет зависеть от того, насколько они будут мобильны, насколько у них будет возможность передвигаться. Не только протезирование пройти, привыкнуть к протезу, но еще и возможность ездить, чувствовать себя самостоятельным. Это очень важно, особенно для мужчин, для их внутреннего состояния", - подчеркнул губернатор.