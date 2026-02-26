Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области ветеранов СВО учат водить авто с ручным управлением - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
20:08 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/kostroma-2076988129.html
В Костромской области ветеранов СВО учат водить авто с ручным управлением
В Костромской области ветеранов СВО учат водить авто с ручным управлением - РИА Новости, 26.02.2026
В Костромской области ветеранов СВО учат водить авто с ручным управлением
Ветеранов спецоперации, получивших ранения, в Костромской области учат водить автомобили с ручным управлением, сообщила пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T20:08:00+03:00
2026-02-26T20:08:00+03:00
костромская область
костромская область
сергей ситников
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076988268_66:0:1965:1068_1920x0_80_0_0_20822e3a643131f271ab3dada1f8c7e0.jpg
https://ria.ru/20251220/svo-2063526235.html
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076988268_304:0:1728:1068_1920x0_80_0_0_2f13fe0261b688fba4fa2b171e03b3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, сергей ситников, авто
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников, Авто
В Костромской области ветеранов СВО учат водить авто с ручным управлением

В Костромской области ветеранов СВО, получивших ранения, учат вождению авто

© Фото : администрация Костромской областиВ Костромской области организовано обучение ветеранов спецоперации вождению автомобиля
В Костромской области организовано обучение ветеранов спецоперации вождению автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : администрация Костромской области
В Костромской области организовано обучение ветеранов спецоперации вождению автомобиля
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КОСТРОМА, 26 фев – РИА Новости. Ветеранов спецоперации, получивших ранения, в Костромской области учат водить автомобили с ручным управлением, сообщила пресс-служба обладминистрации.
Сообщается, что по инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костромской области реализуется комплексная программа поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Особое внимание уделяется вопросам реабилитации, переобучения и трудоустройства военнослужащих, вернувшихся домой. Благодаря этой поддержке бойцы обретают уверенность, возвращаются к активной, полноценной жизни, подчеркивают власти.
"Важным направлением этой работы стала организация обучения ветеранов, получивших инвалидность после ранений, вождению автомобиля. По инициативе главы региона Сергея Ситникова специализированное обучение организовано в костромском автодорожном колледже", - говорится в сообщении.
Ситников подчеркнул, что такая поддержка – долг общества перед людьми, получившими военную травму.
"Качество жизни ветеранов спецоперации будет зависеть от того, насколько они будут мобильны, насколько у них будет возможность передвигаться. Не только протезирование пройти, привыкнуть к протезу, но еще и возможность ездить, чувствовать себя самостоятельным. Это очень важно, особенно для мужчин, для их внутреннего состояния", - подчеркнул губернатор.
По поручению губернатора на базе Костромского автодорожного колледжа созданы все условия для получения водительских навыков. Для этих целей был приобретен автомобиль с ручным управлением. На его покупку областной бюджет направил 1,2 миллиона рублей.
Памятник Юрию Долгорукому в Костроме - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Костромской области рассказали о кадровой программе для бойцов СВО
20 декабря 2025, 15:29
 
Костромская областьКостромская областьСергей СитниковАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала