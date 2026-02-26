https://ria.ru/20260226/kostroma-2076988129.html
В Костромской области ветеранов СВО учат водить авто с ручным управлением
Ветеранов спецоперации, получивших ранения, в Костромской области учат водить автомобили с ручным управлением, сообщила пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 26.02.2026
костромская область
КОСТРОМА, 26 фев – РИА Новости.
Ветеранов спецоперации, получивших ранения, в Костромской области учат водить автомобили с ручным управлением, сообщила
пресс-служба обладминистрации.
Сообщается, что по инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костромской области реализуется комплексная программа поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Особое внимание уделяется вопросам реабилитации, переобучения и трудоустройства военнослужащих, вернувшихся домой. Благодаря этой поддержке бойцы обретают уверенность, возвращаются к активной, полноценной жизни, подчеркивают власти.
"Важным направлением этой работы стала организация обучения ветеранов, получивших инвалидность после ранений, вождению автомобиля. По инициативе главы региона Сергея Ситникова специализированное обучение организовано в костромском автодорожном колледже", - говорится в сообщении.
Ситников подчеркнул, что такая поддержка – долг общества перед людьми, получившими военную травму.
"Качество жизни ветеранов спецоперации будет зависеть от того, насколько они будут мобильны, насколько у них будет возможность передвигаться. Не только протезирование пройти, привыкнуть к протезу, но еще и возможность ездить, чувствовать себя самостоятельным. Это очень важно, особенно для мужчин, для их внутреннего состояния", - подчеркнул губернатор.
По поручению губернатора на базе Костромского автодорожного колледжа созданы все условия для получения водительских навыков. Для этих целей был приобретен автомобиль с ручным управлением. На его покупку областной бюджет направил 1,2 миллиона рублей.