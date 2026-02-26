Социально значимые проекты костромской молодежи получат поддержку области

Рейтинг@Mail.ru
18:22 26.02.2026
костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
КОСТРОМА, 26 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о поддержке молодежных инициатив, благодаря которому область выделит средства на социально значимые проекты, сообщила пресс-служба обладминистрации.
Сообщается, что организовать поддержку социально значимых молодежных проектов предложил губернатор Сергей Ситников. С 2022 года благодаря областным грантам воплощены в жизнь уже 27 инициатив. Программа помогает создать условия для успешной самореализации молодежи, развития её научного и творческого потенциала.
"Сергей Ситников подписал постановление о поддержке молодежных инициатив. В этом году поддержку до 40 тысяч рублей смогут получить ещё 8-10 проектов", - говорится в сообщении.
Гранты могут получить молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Финансовую поддержку можно направить на реализацию проектов по направлениям: студенческие инициативы и развитие органов самоуправления, волонтёрство, молодёжное предпринимательство, творческие проекты в различных сферах искусства, патриотическое воспитание, продвижение здорового образа жизни и другие.
Костромская областьКостромская областьСергей Ситников
 
 
