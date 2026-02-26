https://ria.ru/20260226/koreya-2076825269.html
Ким Чен Ын приказал сделать границу с Сеулом крепостью
Ким Чен Ын приказал сделать границу с Сеулом крепостью - РИА Новости, 26.02.2026
Ким Чен Ын приказал сделать границу с Сеулом крепостью
Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на IX съезде Трудовой партии Кореи заявил, что необходимо планово обновить все военные базы, превратить границу с Республикой...
2026-02-26T10:47:00+03:00
2026-02-26T10:47:00+03:00
2026-02-26T10:47:00+03:00
в мире
кндр
ким чен ын
сеул
южная корея
кндр
сеул
южная корея
в мире, кндр, ким чен ын, сеул, южная корея
В мире, КНДР, Ким Чен Ын, Сеул, Южная Корея
Ким Чен Ын приказал сделать границу с Сеулом крепостью
Ким Чен Ын приказал сделать границу с Сеулом крепостью, обновив военные базы