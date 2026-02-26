Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын приказал сделать границу с Сеулом крепостью - РИА Новости, 26.02.2026
10:47 26.02.2026
Ким Чен Ын приказал сделать границу с Сеулом крепостью
Ким Чен Ын приказал сделать границу с Сеулом крепостью
Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на IX съезде Трудовой партии Кореи заявил, что необходимо планово обновить все военные базы, превратить границу с Республикой... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
кндр
ким чен ын
сеул
южная корея
кндр
сеул
южная корея
в мире, кндр, ким чен ын, сеул, южная корея
В мире, КНДР, Ким Чен Ын, Сеул, Южная Корея
Ким Чен Ын приказал сделать границу с Сеулом крепостью

Ким Чен Ын приказал сделать границу с Сеулом крепостью, обновив военные базы

СЕУЛ, 26 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на IX съезде Трудовой партии Кореи заявил, что необходимо планово обновить все военные базы, превратить границу с Республикой Корея в "крепость", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Следует принять меры по стандартному обновлению всех военных баз", - цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.
Лидер КНДР также приказал разработать конкретные планы строительства новой военной инфраструктуры и ежегодно выполнять их.
"В частности, следует ответственно претворить в жизнь военно-стратегический курс партии на скорейшее превращение южной границы с РК в крепость и укрепление системы охраны и огневой системы", - заявил он.
Ким Чен Ын пообещал возмездие за любые военные акты против КНДР
Вчера, 05:59
 
В миреКНДРКим Чен ЫнСеулЮжная Корея
 
 
