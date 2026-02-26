Россияне могут получить выплаты за травмы в гололед, рассказали в Госдуме

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Граждане РФ, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию, они могут взыскать затраты на лечение, утраченный заработок за время нетрудоспособности, расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Ответственность за безопасность территории всегда лежит на конкретных лицах. За двор многоквартирного дома отвечает управляющая компания. За территорию у магазина или торгового центра - собственник или арендатор. За тротуары, парки и остановки - городская администрация. В каждом случае есть тот, кто обязан был очистить или посыпать дорожку, но не сделал этого", - добавил он.