Рейтинг@Mail.ru
Россияне могут получить выплаты за травмы в гололед, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/kompensatsiya-2076784191.html
Россияне могут получить выплаты за травмы в гололед, рассказали в Госдуме
Россияне могут получить выплаты за травмы в гололед, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 26.02.2026
Россияне могут получить выплаты за травмы в гололед, рассказали в Госдуме
Граждане РФ, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию, они могут взыскать затраты на лечение, утраченный заработок за время... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T03:48:00+03:00
2026-02-26T03:48:00+03:00
общество
россия
дмитрий свищев
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070729628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be82d2d6625463542aba2d7a1492a41a.jpg
https://ria.ru/20260224/slutskij-2076314066.html
https://ria.ru/20260204/sneg-2072128703.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070729628_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30833bf2c135d620e0545a38f9663f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий свищев, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, ЛДПР
Россияне могут получить выплаты за травмы в гололед, рассказали в Госдуме

РИА Новости: пострадавшие из-за гололеда могут получить крупную компенсацию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбработка проезжей части противогололедными материалами
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Обработка проезжей части противогололедными материалами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Граждане РФ, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию, они могут взыскать затраты на лечение, утраченный заработок за время нетрудоспособности, расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Хочу напомнить простую истину: если вы упали на льду, виноват не только гололед, но и тот, кто вовремя не посыпал дорожку. Закон в этом вопросе целиком на стороне пострадавших. Но люди об этом забывают. А виновные остаются в стороне. Я изучил судебную практику, суды сегодня взыскивают серьезные суммы. И 300 тысяч, и 350 тысяч рублей. Это не просто "компенсация", это реальные деньги, которые помогают вернуться к нормальной жизни. Но чтобы их получить, нужно знать свои права и соблюсти процедуру: сфотографировать лед, записать свидетелей, сохранить чеки", - сказал Свищев.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить своевременность уборки крыш
24 февраля, 07:31
Парламентарий отметил, что статьи 1064 и 1085 Гражданского кодекса РФ прямо предусматривают право граждан на полное возмещение вреда, причиненного здоровью. По его словам, это означает, что пострадавший может взыскать не только затраты на лечение, но и утраченный заработок за время нетрудоспособности, расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда.
"Ответственность за безопасность территории всегда лежит на конкретных лицах. За двор многоквартирного дома отвечает управляющая компания. За территорию у магазина или торгового центра - собственник или арендатор. За тротуары, парки и остановки - городская администрация. В каждом случае есть тот, кто обязан был очистить или посыпать дорожку, но не сделал этого", - добавил он.
Также Свищев не исключил возможность проработки вопроса об индексации сумм возмещения вреда здоровью пропорционально росту прожиточного минимума, как это предусмотрено статьей 1091 Гражданского кодекса РФ.
Чистка крыши от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Юрист ответил на вопрос, можно ли самому убирать снег с крыши
4 февраля, 11:35
 
ОбществоРоссияДмитрий СвищевГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала