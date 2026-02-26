Россияне могут получить выплаты за травмы в гололед, рассказали в Госдуме

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Граждане РФ, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию, они могут взыскать затраты на лечение, утраченный заработок за время нетрудоспособности, расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Хочу напомнить простую истину: если вы упали на льду, виноват не только гололед, но и тот, кто вовремя не посыпал дорожку. Закон в этом вопросе целиком на стороне пострадавших. Но люди об этом забывают. А виновные остаются в стороне. Я изучил судебную практику, суды сегодня взыскивают серьезные суммы. И 300 тысяч, и 350 тысяч рублей. Это не просто "компенсация", это реальные деньги, которые помогают вернуться к нормальной жизни. Но чтобы их получить, нужно знать свои права и соблюсти процедуру: сфотографировать лед, записать свидетелей, сохранить чеки", - сказал Свищев.
Парламентарий отметил, что статьи 1064 и 1085 Гражданского кодекса РФ прямо предусматривают право граждан на полное возмещение вреда, причиненного здоровью. По его словам, это означает, что пострадавший может взыскать не только затраты на лечение, но и утраченный заработок за время нетрудоспособности, расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда.
"Ответственность за безопасность территории всегда лежит на конкретных лицах. За двор многоквартирного дома отвечает управляющая компания. За территорию у магазина или торгового центра - собственник или арендатор. За тротуары, парки и остановки - городская администрация. В каждом случае есть тот, кто обязан был очистить или посыпать дорожку, но не сделал этого", - добавил он.
Также Свищев не исключил возможность проработки вопроса об индексации сумм возмещения вреда здоровью пропорционально росту прожиточного минимума, как это предусмотрено статьей 1091 Гражданского кодекса РФ.
