На турнире в Остине появилась "комната ярости" для теннисистов
На турнире в Остине появилась "комната ярости" для теннисистов - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
На турнире в Остине появилась "комната ярости" для теннисистов
Организаторы теннисного турнира категории WTA 250 в Остине (США) представили "комнату ярости" для игроков, сообщает пресс-служба соревнований в Instagram*.
