Ким Чен Ын пообещал возмездие за любые военные акты против КНДР

СЕУЛ, 26 фев - РИА Новости. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в речи на военном параде в честь IX съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о готовности армии государства нанести "безжалостное" возмездие в ответ на любые враждебные военные действия против республики.
"Наша армия незамедлительно нанесет безжалостную атаку возмездия против враждебных военных актов всяких сил, пытающихся посягнуть на суверенитет и интересы безопасности страны", - сказал Ким Чен Ын, слова которого привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно позиции лидера КНДР, в условиях, когда "международная система обеспечения мира разваливается", защита права страны и народа на существование и развитие становится "государственным делом наибольшей значимости" и главной обязанностью вооруженных сил.
Ким Чен Ын также отметил роль армии не только в обороне, но и в социалистическом строительстве, назвав ее "знаменем наступления и ударным отрядом" на всех участках развития государства.
"По тому пути, который первыми открывают стальные части нашей армии, офицеры и солдаты всей армии, весь народ страны будет мужественно продвигаться вперед", - добавил лидер Корейской Народно-Демократической Республики.
Ким Чен Ын выразил уверенность, что армия и народ продолжат борьбу за "достоинство и бурное процветание" КНДР и реализацию целей, намеченных IX съездом Трудовой партии Кореи.
Лидер КНДР также выразил глубокую благодарность всем парторганизациям и членам партии, рабочим и трудящимся всех отраслей, а также военным.
"От всей души выражаю глубокое уважение всем военнослужащим нашей армии, которые отдают все свое дорогое нашему священному делу", - подчеркнул Ким Чен Ын.
