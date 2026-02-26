Ким Чен Ын пообещал возмездие за любые военные акты против КНДР

СЕУЛ, 26 фев - РИА Новости. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в речи на военном параде в честь IX съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о готовности армии государства нанести "безжалостное" возмездие в ответ на любые враждебные военные действия против республики.

"Наша армия незамедлительно нанесет безжалостную атаку возмездия против враждебных военных актов всяких сил, пытающихся посягнуть на суверенитет и интересы безопасности страны", - сказал Ким Чен Ын , слова которого привело Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Согласно позиции лидера КНДР , в условиях, когда "международная система обеспечения мира разваливается", защита права страны и народа на существование и развитие становится "государственным делом наибольшей значимости" и главной обязанностью вооруженных сил.

Ким Чен Ын также отметил роль армии не только в обороне, но и в социалистическом строительстве, назвав ее "знаменем наступления и ударным отрядом" на всех участках развития государства.

"По тому пути, который первыми открывают стальные части нашей армии, офицеры и солдаты всей армии, весь народ страны будет мужественно продвигаться вперед", - добавил лидер Корейской Народно-Демократической Республики.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что армия и народ продолжат борьбу за "достоинство и бурное процветание" КНДР и реализацию целей, намеченных IX съездом Трудовой партии Кореи.

Лидер КНДР также выразил глубокую благодарность всем парторганизациям и членам партии, рабочим и трудящимся всех отраслей, а также военным.