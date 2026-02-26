Рейтинг@Mail.ru
05:59 26.02.2026 (обновлено: 06:01 26.02.2026)
Ким Чен Ын пообещал возмездие за любые военные акты против КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПарад в Пхеньяне
Парад в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Парад в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 26 фев - РИА Новости. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в речи на военном параде в честь IX съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о готовности армии государства нанести "безжалостное" возмездие в ответ на любые враждебные военные действия против республики.
"Наша армия незамедлительно нанесет безжалостную атаку возмездия против враждебных военных актов всяких сил, пытающихся посягнуть на суверенитет и интересы безопасности страны", - сказал Ким Чен Ын, слова которого привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Военнослужащие армии Северной Кореи - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
КНДР усилит охрану на границе с Южной Кореей
19 февраля, 03:39
Согласно позиции лидера КНДР, в условиях, когда "международная система обеспечения мира разваливается", защита права страны и народа на существование и развитие становится "государственным делом наибольшей значимости" и главной обязанностью вооруженных сил.
Ким Чен Ын также отметил роль армии не только в обороне, но и в социалистическом строительстве, назвав ее "знаменем наступления и ударным отрядом" на всех участках развития государства.
"По тому пути, который первыми открывают стальные части нашей армии, офицеры и солдаты всей армии, весь народ страны будет мужественно продвигаться вперед", - добавил лидер Корейской Народно-Демократической Республики.
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Ким Чен Ын переизбран на пост генсека Трудовой партии Кореи
23 февраля, 00:45
Ким Чен Ын выразил уверенность, что армия и народ продолжат борьбу за "достоинство и бурное процветание" КНДР и реализацию целей, намеченных IX съездом Трудовой партии Кореи.
Лидер КНДР также выразил глубокую благодарность всем парторганизациям и членам партии, рабочим и трудящимся всех отраслей, а также военным.
"От всей души выражаю глубокое уважение всем военнослужащим нашей армии, которые отдают все свое дорогое нашему священному делу", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выступает на открытии Самгванского животноводческого комплекса - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Ким Чен Ын заявил об ошибке властей КНДР
8 февраля, 02:36
 
