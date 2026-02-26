Рейтинг@Mail.ru
"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Футбол
 
23:29 26.02.2026
"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Лиги конференций
"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Лиги конференций
спорт, паоло ваноли, давид де хеа, лука леццерини, ягеллония, страсбур, фиорентина
Футбол, Спорт, Паоло Ваноли, Давид де Хеа, Лука Леццерини, Ягеллония, Страсбур, Фиорентина
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" пробился в 1/8 финала Лиги конференций.
В первом матче стыкового раунда плей-офф "фиалки" на прошлой неделе победили на выезде в Белостоке польскую "Ягеллонию" со счетом 3:0. Основное время ответной игры во Флоренции завершилось со счетом 3:0 в пользу гостей. Хет-триком отметился 19-летний Бартош Мазурек (23, 45+3, 49).
Аксель Витсель (справа) и Мартин Демичелис (слева) - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Бывший футболист "Баварии" Демичелис возглавил "Мальорку"
Вчера, 23:19
В дополнительное время у "Фиорентины" отличились Николо Фаджоли (107) и Мойзе Кен (114), а в составе польской команды отличился Хесус Имас (118). На 120-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Ягеллонии" Бернарду Витал.
В перерыве главный тренер "Фиорентины" Паоло Ваноли произвел замену вратаря, выпустив на поле Давида де Хеа вместо Луки Леццерини.
Соперником "Фиорентины" в 1/8 финала станет французский "Страсбур" или польский "Ракув".
Результаты других матчей игрового дня:
"Риека" (Хорватия) - "Омония" (Кипр) - 3:1 (первый матч - 1:0);
"Самсунспор" (Турция) - "Шкендия" (Северная Македония) - 4:0 (1:0).
Футболисты Селтика - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Селтик" обыграл "Штутгарт" в матче Лиги Европы, но вылетел из турнира
Вчера, 22:49
 
ФутболСпортПаоло ВанолиДавид де ХеаЛука ЛеццериниЯгеллонияСтрасбурФиорентина
 
