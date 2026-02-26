https://ria.ru/20260226/klub-2077019516.html
"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Лиги конференций
"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Лиги конференций
Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" пробился в 1/8 финала Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T23:29:00+03:00
2026-02-26T23:29:00+03:00
2026-02-26T23:29:00+03:00
футбол
спорт
паоло ваноли
давид де хеа
лука леццерини
ягеллония
страсбур
фиорентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986922925_50:0:850:450_1920x0_80_0_0_8c7eaf5a64d334608e525c06d680510c.jpg
https://ria.ru/20260226/malorka-2077018348.html
https://ria.ru/20260226/seltik-2077016242.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986922925_150:0:750:450_1920x0_80_0_0_49e516a517de25e7d3ce1649bc336476.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, паоло ваноли, давид де хеа, лука леццерини, ягеллония, страсбур, фиорентина
Футбол, Спорт, Паоло Ваноли, Давид де Хеа, Лука Леццерини, Ягеллония, Страсбур, Фиорентина
"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Лиги конференций
"Фиорентина" уступила "Ягеллонии", но вышла в 1/8 финала Лиги конференций