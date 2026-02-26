Рейтинг@Mail.ru
Наталья Климова давно себя плохо чувствовала, сообщили знакомые актрисы - РИА Новости, 26.02.2026
17:32 26.02.2026
Наталья Климова давно себя плохо чувствовала, сообщили знакомые актрисы
Актриса Наталья Климова, скончавшаяся в среду, давно себя плохо чувствовала, сообщили РИА Новости знакомые артистки. РИА Новости, 26.02.2026
Актриса Наталья Климова на съемках фильма "Снежная королева"
Актриса Наталья Климова на съемках фильма "Снежная королева"
ТУЛА, 26 фев – РИА Новости. Актриса Наталья Климова, скончавшаяся в среду, давно себя плохо чувствовала, сообщили РИА Новости знакомые артистки.
"Она (Климова – ред.) плохая была давно, а последние дни совсем… муж немножко был готов к этому (смерти артистки – ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Знакомые переживают за состояние мужа Климовой, советского актера Владимира Заманского, которому в начале февраля исполнилось 100 лет.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Мурома Владимирской области, актриса скончалась 25 февраля. Похоронят Климову на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в ее день рождения – 27 февраля. Артистка не дожила два дня до своего 88-летия.
 
КультураМуромВладимирская областьНаталья КлимоваВладимир Заманский
 
 
