Наталья Климова давно себя плохо чувствовала, сообщили знакомые актрисы
Наталья Климова давно себя плохо чувствовала, сообщили знакомые актрисы - РИА Новости, 26.02.2026
Наталья Климова давно себя плохо чувствовала, сообщили знакомые актрисы
Актриса Наталья Климова, скончавшаяся в среду, давно себя плохо чувствовала, сообщили РИА Новости знакомые артистки. РИА Новости, 26.02.2026
Наталья Климова давно себя плохо чувствовала, сообщили знакомые актрисы
РИА Новости: скончавшаяся актриса Климова долгое время плохо себя чувствовала