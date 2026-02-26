Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" без Кузнецова по буллитам обыграл "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:22 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/kkhl-2076990444.html
"Салават Юлаев" без Кузнецова по буллитам обыграл "Трактор" в матче КХЛ
"Салават Юлаев" без Кузнецова по буллитам обыграл "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"Салават Юлаев" без Кузнецова по буллитам обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T20:22:00+03:00
2026-02-26T20:22:00+03:00
хоккей
салават юлаев
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065201721_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_f34974d886bf60d8c6ecd1642c425053.jpg
https://ria.ru/20260226/panarin-2076832739.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065201721_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18e493abc63aa0c137485c84f996c286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
салават юлаев, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Салават Юлаев, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

"Салават Юлаев" без Кузнецова по буллитам обыграл "Трактор" в матче КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Салават Юлаев (Уфа) - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков (31-я минута) и Денис Ян (32). У "Трактора" отличились Андрей Светлаков (6) и Максим Джиошвили (49). Автором решающего буллита в послематчевой серии стал нападающий башкирской команды Александр Жаровский.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 февраля 2026 • начало в 17:00
Закончен (Б)
Салават Юлаев
3 : 21:0
Трактор
10:45 • Егор Сучков
11:50 • Деннис Ян
(Владимир Бутузов, Алексей Василевский)
65:01 • Alexander Zharovsky (П)
05:54 • Андрей Светлаков
(Джордан Гросс, Джошуа Ливо)
08:49 • Максим Джиошвили
(Виталий Кравцов, Логан Дэй)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Трактора" Логан Дэй сыграл свой 100-й матч в КХЛ. Встречу пропустил 33-летний форвард "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов. Бывший игрок "Трактора" в трех предыдущих матчах набрал 7 очков (4 гола + 3 передачи).
"Салават Юлаев", набрав 66 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Трактор" с 63 баллами располагается на шестой строчке.
В следующем матче "Салават Юлаев" 1 марта сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом", "Трактор" в этот же день примет казанский "Ак Барс".
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Показал то, что должен": тренер "Лос-Анджелеса" оценил дебют Панарина
Вчера, 11:20
 
ХоккейСалават ЮлаевТракторКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала