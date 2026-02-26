"Салават Юлаев" без Кузнецова по буллитам обыграл "Трактор" в матче КХЛ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков (31-я минута) и Денис Ян (32). У "Трактора" отличились Андрей Светлаков (6) и Максим Джиошвили (49). Автором решающего буллита в послематчевой серии стал нападающий башкирской команды Александр Жаровский.
26 февраля 2026 • начало в 17:00
Закончен (Б)
10:45 • Егор Сучков
11:50 • Деннис Ян
65:01 • Alexander Zharovsky (П)
05:54 • Андрей Светлаков
08:49 • Максим Джиошвили
(Виталий Кравцов, Логан Дэй)
Защитник "Трактора" Логан Дэй сыграл свой 100-й матч в КХЛ. Встречу пропустил 33-летний форвард "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов. Бывший игрок "Трактора" в трех предыдущих матчах набрал 7 очков (4 гола + 3 передачи).
"Салават Юлаев", набрав 66 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Трактор" с 63 баллами располагается на шестой строчке.