https://ria.ru/20260226/kiev-2076799920.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.02.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, а также Киевской области и ряде других регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
киевская область
украина
в мире, киев, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина
