Жителя Кузбасса ждет суд по делу о демонстрации экстремистской символики - РИА Новости, 26.02.2026
08:19 26.02.2026
Жителя Кузбасса ждет суд по делу о демонстрации экстремистской символики
Жителя Кузбасса ждет суд по делу о демонстрации экстремистской символики
Ранее судимому жителю города Кемерово грозит до четырех лет лишения свободы за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщает пресс-служба СУ СК по...
происшествия
россия
кемерово
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
кемерово
кемеровская область
происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемерово, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Кузбасса ждет суд по делу о демонстрации экстремистской символики

Жителя Кемерово будут судить по делу о демонстрации экстремистской символики

КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Ранее судимому жителю города Кемерово грозит до четырех лет лишения свободы за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя областного центра. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации).
"По версии следствия, в июне 2025 года фигурант, ранее подвергнутый административному наказанию за пропаганду экстремизма, находясь на улице Рабочей в городе Мариинске умышленно продемонстрировал третьим лицам изображения с символикой экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Впоследствии он разместил фотографии с данными изображениями в открытом доступе.... Своими действиями обвиняемый проигнорировал требования законодательства о противодействии экстремистской деятельности", – сообщает ведомство.
Уточняется, что противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками регионального ЦПЭ регионального главка МВД, материалы переданы в следственные органы, где им была дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.
"Следователями СК собрана убедительная доказательственная база, в основу которой в числе прочего легли выводы судебной политологической экспертизы. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 282.4 УК РФ предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияКемеровоКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
