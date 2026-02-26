Жителя Кузбасса ждет суд по делу о демонстрации экстремистской символики

КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Ранее судимому жителю города Кемерово грозит до четырех лет лишения свободы за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя областного центра. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации).
"По версии следствия, в июне 2025 года фигурант, ранее подвергнутый административному наказанию за пропаганду экстремизма, находясь на улице Рабочей в городе Мариинске умышленно продемонстрировал третьим лицам изображения с символикой экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Впоследствии он разместил фотографии с данными изображениями в открытом доступе.... Своими действиями обвиняемый проигнорировал требования законодательства о противодействии экстремистской деятельности", – сообщает ведомство.
Уточняется, что противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками регионального ЦПЭ регионального главка МВД, материалы переданы в следственные органы, где им была дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.
"Следователями СК собрана убедительная доказательственная база, в основу которой в числе прочего легли выводы судебной политологической экспертизы. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 282.4 УК РФ предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы", – говорится в сообщении.