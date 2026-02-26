Комитет Госдумы одобрил пять кандидатур на должность членов ЦИК

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю рекомендовал палате назначить пять кандидатур от думских фракций на должность членов Центральной избирательной комиссии и рассмотреть вопрос об их назначении на заседании 11 марта, следует из решения комитета, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Рекомендовать Государственной Думе назначить членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации нового созыва от Государственной Думы: Булгакову Алёну Валерьевну, Колюшина Евгения Ивановича, Кулиеву Василину Васильевну, Левичева Николая Владимировича, Мазуревекого Константина Сергеевича", - говорится в документе.

Комитет Госдумы также предлагает рассмотреть этот вопрос на заседании 11 марта.

"Комитет рассмотрел и поддержал представленные фракциями кандидатуры и пожелал всем успешной работы", - сказал журналистам глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов

В беседе с РИА Новости первый зампред комитета Дмитрий Гусев отметил, что формирование состава ЦИК - вопрос доверия к избирательной системе.