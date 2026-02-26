Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы одобрил пять кандидатур на должность членов ЦИК - РИА Новости, 26.02.2026
18:05 26.02.2026 (обновлено: 18:06 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/kandidatury-2076954405.html
Комитет Госдумы одобрил пять кандидатур на должность членов ЦИК
2026-02-26T18:05:00+03:00
2026-02-26T18:06:00+03:00
политика, олег морозов, госдума рф
Политика, Олег Морозов, Госдума РФ
Комитет Госдумы одобрил пять кандидатур на должность членов ЦИК

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю рекомендовал палате назначить пять кандидатур от думских фракций на должность членов Центральной избирательной комиссии и рассмотреть вопрос об их назначении на заседании 11 марта, следует из решения комитета, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Рекомендовать Государственной Думе назначить членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации нового созыва от Государственной Думы: Булгакову Алёну Валерьевну, Колюшина Евгения Ивановича, Кулиеву Василину Васильевну, Левичева Николая Владимировича, Мазуревекого Константина Сергеевича", - говорится в документе.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ЦИК умеет проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова
22 декабря 2025, 13:48
Комитет Госдумы также предлагает рассмотреть этот вопрос на заседании 11 марта.
"Комитет рассмотрел и поддержал представленные фракциями кандидатуры и пожелал всем успешной работы", - сказал журналистам глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
В беседе с РИА Новости первый зампред комитета Дмитрий Гусев отметил, что формирование состава ЦИК - вопрос доверия к избирательной системе.
"Обсуждение должно быть открытым, с возможностью для депутатов задать вопросы кандидатам и получить чёткие ответы. Мы заинтересованы в том, чтобы в ЦИК работали профессионалы, обладающие безупречной репутацией и опытом", - добавил Гусев.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму
25 апреля 2025, 15:56
 
ПолитикаОлег МорозовГосдума РФ
 
 
